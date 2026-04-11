Арбелоа за ситуацията с Мбапе: За мен това е дузпа – тук и на Луната

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа отново насочи критики към съдийството, след като тимът му не успя да победи Жирона (1:1) в петък вечер и записа трети пореден мач без успех. Изравнителният гол на Тома Лемар през втората част се оказа непреодолим за мадридчани, които бяха направили ротации в състава с оглед реванша срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига през идната седмица.Основната тема на пресконференцията бе ситуацията в последните минути, когато не бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Килиан Мбапе. Арбелоа реагира остро на решението.

„За мен това е дузпа – тук и на Луната. И… това е поредният случай. Още един, още една седмица. Каквото такова“, заяви наставникът пред Diario AS.

Мбапе дори получи кървене след сблъсъка си с Витор Рейс, а наставникът бе попитан защо системата ВАР не се е намесила.

„Не разбирам. Не мисля, че някой го разбира. Кога се намесва ВАР? Предполагам – когато е удобно, а когато не е – просто не се намесва. Това е нещо, за което вече съм изразявал мнение. Такива ситуации само го потвърждават. За мен това е очевиден случай. През първото полувреме дадоха нарушение срещу Килиан, което според мен беше по-леко от дузпа. Имаме твърде много проблеми със съдиите. Сега това, миналата седмица в Майорка… същата история“, коментира Арбелоа.

Въпреки че отборът му не създаде много чисти положения, Арбелоа смята, че Реал е заслужавал победата.

„Оставам с усещането, че без да изиграем най-добрия си мач, това беше двубой, който трябваше да спечелим. С всички положения, които имахме, и с това колко малко допуснахме от Жирона… имахме достатъчно силен състав и възможности да вкараме още голове. Но не се получи“, добави временният треньор на Реал Мадрид.

След загубата от Майорка преди седмица бе коментирана липсата на концентрация, а Арбелоа бе попитан дали именно резултатите срещу отбори като Хетафе, Осасуна, Майорка и Жирона отдалечават Реал от титлата.

„Не спечелихме нито един от тези мачове. И както винаги казвам – за да победим който и да е отбор, трябва да дадем 200 процента. Ние не сме отбор, който печели с лекота във всеки двубой. Ако искаш да бъдеш сигурен срещу съперници, които превъзхождаш, трябва да играеш на максимум. В противен случай идват подобни резултати, както се случва твърде често при нас“, каза младият треньор.

Барселона има шанс да увеличи преднината си на девет точки при победа срещу Еспаньол, но Арбелоа не смята да се предава.