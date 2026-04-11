Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Арбелоа за ситуацията с Мбапе: За мен това е дузпа – тук и на Луната

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Европейски футбол
Докато има шанс, ще се борим, ще се борим за титлата, увери младият наставник.

Алваро Арбелоа
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа отново насочи критики към съдийството, след като тимът му не успя да победи Жирона (1:1) в петък вечер и записа трети пореден мач без успех. Изравнителният гол на Тома Лемар през втората част се оказа непреодолим за мадридчани, които бяха направили ротации в състава с оглед реванша срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига през идната седмица.Основната тема на пресконференцията бе ситуацията в последните минути, когато не бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Килиан Мбапе. Арбелоа реагира остро на решението.

„За мен това е дузпа – тук и на Луната. И… това е поредният случай. Още един, още една седмица. Каквото такова“, заяви наставникът пред Diario AS.

Мбапе дори получи кървене след сблъсъка си с Витор Рейс, а наставникът бе попитан защо системата ВАР не се е намесила.

„Не разбирам. Не мисля, че някой го разбира. Кога се намесва ВАР? Предполагам – когато е удобно, а когато не е – просто не се намесва. Това е нещо, за което вече съм изразявал мнение. Такива ситуации само го потвърждават. За мен това е очевиден случай. През първото полувреме дадоха нарушение срещу Килиан, което според мен беше по-леко от дузпа. Имаме твърде много проблеми със съдиите. Сега това, миналата седмица в Майорка… същата история“, коментира Арбелоа.

Въпреки че отборът му не създаде много чисти положения, Арбелоа смята, че Реал е заслужавал победата.

„Оставам с усещането, че без да изиграем най-добрия си мач, това беше двубой, който трябваше да спечелим. С всички положения, които имахме, и с това колко малко допуснахме от Жирона… имахме достатъчно силен състав и възможности да вкараме още голове. Но не се получи“, добави временният треньор на Реал Мадрид.

След загубата от Майорка преди седмица бе коментирана липсата на концентрация, а Арбелоа бе попитан дали именно резултатите срещу отбори като Хетафе, Осасуна, Майорка и Жирона отдалечават Реал от титлата.

„Не спечелихме нито един от тези мачове. И както винаги казвам – за да победим който и да е отбор, трябва да дадем 200 процента. Ние не сме отбор, който печели с лекота във всеки двубой. Ако искаш да бъдеш сигурен срещу съперници, които превъзхождаш, трябва да играеш на максимум. В противен случай идват подобни резултати, както се случва твърде често при нас“, каза младият треньор.

Барселона има шанс да увеличи преднината си на девет точки при победа срещу Еспаньол, но Арбелоа не смята да се предава.

„Не, ще мисля така едва когато всичко приключи. Докато има шанс, ще се борим. А ако все пак загубим титлата, нямаме друг избор, освен да излизаме във всеки мач и да защитаваме емблемата по най-добрия възможен начин“, завърши Арбелоа.

Свързани статии:

Реал Мадрид отново сгреши и абдикира от борбата за титлата
Грандът от Мадрид не успя да победи у дома Жирона.
Винисиус към Реал Мадрид: Живи сме, трябва да вярваме
Бразилецът опита да вдъхне увереност след загубата от Байерн,...
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
Още от: Футбол

БФС за червения картон на Левски - Арда: Няма значение дали има контакт с топката
Хулио Веласкес бе наказан и няма да може да води Левски в предстоящото дерби с ЦСКА Хулио Веласкес бе наказан и няма да може да води Левски в предстоящото дерби с ЦСКА
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите
Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив
Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
Велика събота е – най-благословеният ден Велика събота е – най-благословеният ден
Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ) Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО) Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в...
Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през...
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
