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Байерн удължи договорите на Ян-Кристиан Дреезен и Макс Ебрел

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Спорт
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Двамата ще продължат с клуба до юни 2029 година.

Байерн удължи договорите на Ян-Кристиан Дреезен и Макс Ебрел
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Байерн Мюнхен удължи договорите на главния изпълнителен директор Ян-Кристиан Дреезен и члена на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл до юни 2029 година, съобщиха от отбора от Бундеслигата, цитирани от агенция ДПА.

„Приемствеността дава посока, стабилността носи сила. Имаме нужда и от двете, за да гарантираме, че футболен клуб Байерн ще продължи да се развива постоянно на най-високо ниво“, каза в изявление председателят на Надзорния съвет Херберт Хайнер и допълни по повод решението:

„Особено в динамичната конкурентна среда, в която един водещ международен клуб трябва да проправи свой собствен път, последователността означава ясна убеденост.“

Подновяването на договорите на двамата членове на Борда на мюнхенския гранд се обсъждаше от известно време. Третият член на Борда е Рувен Каспер, който заема поста от 1 януари.

58-годишният Дреезен се присъедини към Байерн като главен финансов директор през 2013 година и наследи Оливер Кан като главен изпълнителен директор през 2023-а.

„Радвам се да продължа работата си в Байерн с енергия и страст. Заедно с нашите служители, членове и фенове, възнамеряваме да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че Байерн ще остане водещият клуб, с който всички се гордеем“, заяви той.

52-годишният Еберл беше назначен за член на Борда на Байерн, отговарящ за спортните въпроси, през март 2024 година.

„Футболен клуб Байерн е близо до сърцето ми още от времето ми в младежкия отбор. Така че, точно както моите колеги, аз съм ангажиран да продължа по пътя, по който сме поели, и в интерес на цялото семейство на Байерн да направя всичко възможно, за да осигуря спортен успех в бъдеще“, коментира Макс Еберл.

#Ян-Кристиан Дреезен #ФК Байерн Мюнхен #Макс Еберл

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