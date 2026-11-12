България изпрати Вежди Рашидов с военни почести

С военни почести изпратиха Вежди Рашидов. На поклонението в Народния театър „Иван Вазов“ в София се събраха президентът, председателят на Народното събрание, депутати, близки и колеги. Големият скулптор оставя следа в изкуството и политиката – бил е два пъти министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание.

С военни почести беше изпратен големият български скулптор Вежди Рашидов. Президентът на България, председателят на Народното събрание, народни представители, близки и колеги се събраха в Народния театър "Иван Вазов" в София, за да се простят с него.

Вежди Рашидов оставя ярка следа, както в българското изобразително изкуство, така и в политическия живот на страната. Два пъти е бил министър на културата в първите правителствата на ГЕРБ, бил е народен представител и председател на 48-ото Народно събрание. По негова идея е създадена Националната галерия "Квадрат 500" в София, която той представя като българския "Лувър". Вежди Рашидов е носител на орден "Стара планина" първа степен.