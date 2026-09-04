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България постигна нов успех на Балканското първенство по волейбол за юноши до 16 г.

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Възпитаниците на Николай Хаджииванов надиграха Сърбия.

Български национален отбор по волейбол за момчета юноши до 16 години
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България по волейбол за юноши до 16 години продължава победната си серия на Балканиадата в Митилини (Гърция). Българите надиграха Сърбия с 3:1 (25:10, 25:19, 22:25, 25:18) в третия си мач от турнира. С това тимът, воден от треньора Николай Хаджииванов, се поздрави с трети пореден успех и е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

След този развой най-малките родни национали са съвсем близо до балканската титла. Успех в последния ден срещу домакините от Гърция ще означава спечелване на златни медали за България. Двубоят е на 5 септември от 19:30 часа.

Мачът със Сърбия повтори сценария от победата над Румъния вчера. "Трикольорите" изиграха силни два гейма. Последва лек спад, но след четвъртата част дойде краят на двубоя.

#Балканиада по волейбол за юноши до 16 години в Митини #Национален отбор на България по волейбол за юноши до 16 години

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