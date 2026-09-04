България постигна нов успех на Балканското първенство по волейбол за юноши до 16 г.

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 16 години продължава победната си серия на Балканиадата в Митилини (Гърция). Българите надиграха Сърбия с 3:1 (25:10, 25:19, 22:25, 25:18) в третия си мач от турнира. С това тимът, воден от треньора Николай Хаджииванов, се поздрави с трети пореден успех и е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

След този развой най-малките родни национали са съвсем близо до балканската титла. Успех в последния ден срещу домакините от Гърция ще означава спечелване на златни медали за България. Двубоят е на 5 септември от 19:30 часа.

Мачът със Сърбия повтори сценария от победата над Румъния вчера. "Трикольорите" изиграха силни два гейма. Последва лек спад, но след четвъртата част дойде краят на двубоя.