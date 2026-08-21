Баскетболните националки до 16 г. не успяха и срещу Италия на европейското

Българският национален отбор за момичета до 16 години ще спори за 15-то място на европейското първенство в Питещ, Дивизия А. Баскетболистките на Димитрис Пападопулос допуснаха поражение срещу Италия с 48:72 в мач за разпределение на позициите от 13-та до 16-та, който се изигра в зала "Миовени". Срещата обаче се оказа без значение за българките, които ще бъдат домакини на шампионата за въпросната възраст и догодина, което означава, че няма как да изпаднат от елита, а съдбата отреди това да се случи именно с италианките, макар че ще завършат пред нашите момичета в крайното класиране на румънска земя.

Така младите "лъвици" ще играят срещу загубилия от двойката между Румъния и Израел, които ще се срещнат по-късно през деня, но също ще играят в Дивизия Б през следващото лято.

Ирене Радиче и Клоуи Перини бяха в основата на силния старт за символичните домакини, които постепенно натрупаха двуцифрена разлика. Макар и краткия рецитал на Анелия Йорданова, символичните домакини трудно се съвзеха, а италианките се откъснаха с 9 точки напред в края на дебютната част.

Стрелбата зад дъгата определено работеше за италианския отбор, който и в началните минути на втората част се радваше на двуцифрена преднина. Кармен Георгиева и Йорданова се опитаха да дадат тон на българките, но техният съперник не даде заден ход и се изстреля при 45:30 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме не бе по-различен, като символичните домакини продължиха да играят ролята на лидери. Щурм, дело на Дария Райкова и Виктория Зелкова, вдъхнови младите „лъвици“ да потърсят ново стопяване на тяхното изоставане, но италианките не дадоха ход за плюс 13 след 30 минути игра. Във финалната десетка италианският отбор вдигна допълнително оборотите и до края не остави съмнение в успеха.

Анелия Йорданова бе над всички за българския тим с 16 точки.

Джулия Маринари и Ирене Радиче (5 борби и 6 асистенции) нанизаха по 15 точки за победителките.