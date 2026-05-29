БНТ 3 ще излъчи приятелския мач България – Черна гора

В края на сезона българският национален отбор по футбол излиза срещу Черна гора в контролна среща на стадион "Христо Ботев" Пловдив с амбиция да затвърди възходящата си линия.

Селекцията на Александър Димитров ще бъде без част от контузените си футболисти, но въпреки това ще търси четвърти пореден успех. Съперникът обаче не е удобен. Черногорците нямат загуба срещу България в последните шест двубоя, а в състава им личат имена като нападателя Кръстович и защитника Марушич, които се подвизават в италианската Серия А.

Контролата ще бъде важен тест за националите, които продължават да изграждат облик и увереност в играта си.

Гледайте България - Черна гора в понеделник, 1 юни, от 19:00 часа пряко по БНТ 3, като студийната програма започва 30 минути по-рано.