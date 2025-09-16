БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Борислав Кьосев: Тези момчета имат характер

Спорт
Лигата на нациите беше основа за това, което сега виждаме във Филипините, сподели волейболната легенда.

Борислав Кьосев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Борислав Кьосев смята, че представянето на българския национален отбор по волейбол в Лигата на нациите е било основа за това, което сега се случва на световното първенство във Филипините. Българите стартираха с две победи на Мондиала и се класираха за Топ 16, a волейболната легенда коментира успеха срещу Словения с 3:2 преди гейм, като очете и показания характер.

Пред официалния сайт на родната централа той говори за представянето на „лъвовете“ до този момент на шампионата.

"Моето мнение е, че Словения влезе много трудно в първите два гейма. Ние бяхме на обратния полюс. Нашият отбор трябва да използва максимално своя потенциал при началния удар. Показахме, че дори при умерен риск, този елемент може да ни донесе предимство. Няма да е грешка, ако кажа, че словенците играха толкова, колкото ние им позволихме. Особено във втория гейм - изобщо не им позволихме да влязат в ритъм", заяви Кьосев.

"След втората част обаче, всичко се обърна. За тях нямаше друг вариант, освен да рискуват всичко със сервиса. Нямаха много директни точки, но началният им удар беше достатъчно агресивен, за да разсее нашето посрещане - а това означаваше, че нападателите ни бяха принудени да атакуват срещу двойна и тройна блокада. Оттам дойде и успешната им защита. На моменти спасяваха почти невъзможни топки. В петия гейм се мобилизирахме, въпреки че самият развой не беше в наша полза. Тук идва мястото на характера и ние го видяхме. Този гейм показа, че имаме много голям потенциал, като е въпрос на постоянство нашата игра да не пада под нивото на възможностите, които имаме. Хареса ми, че като отбор успяхме да си вземем мача. Всеки даде своя принос - не само играчите, а и треньорът, и целият щаб. Още повече ми допада, че имаме две победи от два мача срещу много силни съперници като Германия и Словения", каза още легендарният играч.

- Следва мач с аутсайдера Чили. Такива двубои понякога са по-коварни от очакваното. Отборът ни изигра две тежки срещи с почти един и същ състав. Да очакваме ли ротации?

- Аз лично не мога да преценя нивото на Чили. От много отдавна са извън големия волейбол и нямам достоверна информация за тях. Гледайки резултатите в другите групи и изненадите, на които ставаме свидетели, смятам, че трябва да бъдем много внимателни. Бленджини беше изключително полезен. С действията си той помогна на отбора да спечели този двубой. Вярвам, че е много добре подготвен и за нашите следващи съперници. Вижда се, че тактически успяваме да неутрализираме силните страни на отбори като Германия и Словения. Нямам съмнение, че треньорът най-добре знае как трябва да излезем срещу Чили.

- България загатна за своя потенциал още във VNL. На Световното първенство има реален шанс да спечели своята група. Как смятате, че гледат съперниците на това, което показваме?

- Лигата на нациите беше основа за това, което сега виждаме във Филипините. Ако тогава някои отбори са "спестявали" определени състезатели заради предстоящото Световно първенство, то сега подобни експерименти няма. Всички тимове са с възможно най-добрите си волейболисти и това е мерилото за качеството на нашия отбор. Ние имаме качествени състезатели, които показват, че могат да побеждават топ отбори. Въпросът е да не губим ритъм и да показваме в игрова обстановка целия положен труд по време на тренировъчния процес.

- Да поговорим за игровия облик на отбора - как ви се струва тактическият арсенал, с който борави Бленджини? Система с трима посрещачи, която при нужда преминава в четирима срещу силен сервис...

- Когато имаш 5-6, дори 7 състезатели на високо ниво, с голям арсенал от възможности, тогава един треньор може да си позволи да прави различни вариации в игровите постройки. Това за мен е радващо, защото един топ треньор като Бленджини знае много добре какво може да изисква и не би си позволил да рискува с нещо, което играчите му не могат да изпълнят. Имаме хора, които могат да играят като крайни нападатели, като диагонал и това дава възможност на треньора да твори. Александър Николов може да играе в зона 4, но и като диагонал. Същата е ситуацията с Аспарух Аспарухов. Имаме и Венислав Антов. Това е истинско богатство за нашия треньор. За мен е изключително приятно да виждам как тези млади момчета, повечето от тях дебютанти на Световно първенство, играят модерен, съвременен волейбол.

- Вашият фаворит?

- Нашите момчета!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Борислав Кьосев #Български национален отбор по волейбол за мъже

