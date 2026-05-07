Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на мащабното спортно събитие в България

По-малко от 24 часа преди началото на колоездачната обиколка на Италия всички градове у нас, през които ще премине състезанието, са в готовност да посрещнат мащабното спортно събитие. Първите три етапа от „Джиро д’Италия“ ще се проведат в България, като колоездачите ще изминат общо 541 километра, тръгвайки от Несебър в петък и пристигайки в София в неделя. БНТ ще излъчи и трите състезателни отсечки на живо.

Първият етап на състезанието започва на 8 май в 14:10 ч. в Несебър – посока Бургас. Три часа преди старта целият маршрут ще бъде затворен за автомобили. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново на 9 май. На 10 май в 13:00 ч. стартира третият и последен етап на състезанието в България – маршрутът е от Пловдив към София.

За първи път целият бул. „Цариградско шосе“ ще бъде затворен за движение от 12:00 ч. до 21:00 ч. в неделя.

Димитър Петров, национален координатор: „Ще поставим 5 големи екрана на „Цариградско шосе“, така че хората да могат спокойно да наблюдават състезанието и да бъдат публика.“

Публиката ще стои в платното на „Цариградско шосе“ в посока Пловдив, както и на бул. „Цар Освободител“ до жълтите павета, пред старата сграда на Народното събрание.

Градският транспорт е организиран по обходни маршрути. Ще се създаде известен дискомфорт, тъй като голяма част от центъра на София ще бъде засегната още от 9 май в 17:00 ч. Бул. „Цар Освободител“ ще бъде затворен, а на 10 май от 06:00 ч. – и бул. „Васил Левски“. Вече са публикувани маршрутите на сайта на Столична община.

Градовете-домакини също са в последен етап на подготовка за гости, жители и състезатели. В Бургас ключови места, спирки на градския транспорт, заведения и хотели са брандирани в розовия цвят на състезанието.

Манол Тодоров, зам.-кмет по туризъм и спорт на Бургас: „Страшно много централни спирки сме брандирали, автобуси на градския транспорт, ще има доста инсталации и флашмобове по време на самото събитие. На входа на Бургас има изградена инсталация с 109 фламинго фигури, които ще бъдат много атрактивни в цвета на „Джиро д’Италия“. На възлови кръстовища по трасето също има брандиране. Мисля, че ще стане наистина историческо събитие за нашия град.“

В Пловдив е изработена мащабна реплика на трофея от „Джиро д’Италия“. Стоманената пластика е изградена на части, които впоследствие се съединяват в оригиналния вид.

Димитър Митков, автор на репликата: „Да направиш спирала само по себе си е доста сложно – има много компютърна работа. Всичко първо се изработва на компютър. Всеки човек има своя задача в екипа от над 10 души.“

Недялка Миткова, автор на репликата: „Тази спирала символизира обиколката на състезателите от създаването на състезанието през 1999 г. до днес – обиколката около Земята. Има характерна огледална лента по външния ръб, която ще бъде тонирана както оригиналът на купата.“

За Велико Търново събитието е едно от най-големите като мащаб. Очакват се множество посетители и е създадена временна организация на движението.

Георги Недев – зам.-кмет на Община Велико Търново: „Улиците са малки и тесни, градът е хълмист и почти нямаме широки булеварди, но сме предвидили много паркинг места. Царевец ще свети в розово, след което ще има светлинно-звуково шоу за всички гости и жители, всички дни Царевец ще свети в розово по 3-4 минути.“

В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави. Отборите ще са 23, с по 8 участници.

Димитър Илиев – служебен министър на спорта: „Колоезденето е изключителен спорт – калява хората физически и психически. Вярвам, че много млади хора ще бъдат вдъхновени да започнат да тренират. Маршрутите са подбрани така, че да покажат едни от най-красивите места в България.“

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието – на 8, 9 и 10 май. Очаква се повече от 700 милиона зрители да проследят старта. БНТ 3 ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Автори: Ал. Христов, Д. Сукнаров, М. Дончева, Вл. Севов

#Джиро д’Италия 2026 #„Giro d’Italia 2026“ #Бургас #колоездене

