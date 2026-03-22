Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво

Малена Замфирова вече става и е много по-добре. Това разкри служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов".

Звездата ни в сноуборда претърпя тежък инцидент, при който беше ударена от скиор на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да ѝ правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото.

"Говорих с баща ѝ вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво, като на Линдзи Вон, за да може да се върне на пистата, защото тя е младо момиче", каза доц. Околийски.

"Предлагаме да заплатиме лечението и след това вече, където се предцени от лекуващите лекари, България ще бъде на линия с всичките си ресурси, рехабилитация, клиники и прочие, това ще бъде абсолютно безплатно за семейството на Малена", добави министърът на здравеопазването.

"Тук искам да кажа, че имаше невероятна координация на действията с президента на републиката госпожа Йотова, с Министерството на спорта, с Националната здравоосигурителна каса, която веднага издаде формуляр, за да може да се плати това лечение, тия операции. С Анатолий сме се разбрали да дойде в Министерството и да видим какво още е необходимо и да започнем една битка срещу зависимостта от хазарт, той е обещал да ангажира Тервел, който да стане едно от лицето на кампанията", обясни доц. Околийски.

"С Малена и Тервел бяхме говорили. Сега Малена, като се излекува, може и тя да се включи. Но такива послания най-вече към младите хора, защото има млади спортисти, футболисти, които смятат, че е част от спорта да залагат на мачове. А това по всякакви научни изследвания убива всякаква радост от спорта, защото ти следиш резултатът дали ще ти излезе. И такива заблуди трябва да започнеме да бориме, за да може българските млади хора, които в момента са страшно зависими от хазарт, да бъдат по-малко зависими", добави министър Околийски.

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
