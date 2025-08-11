БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция

Ива Стойкова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при земетресението с магнитуд 6,1, което разтърси западната турска провинция "Балък есир" вчера вечерта.

Хиляди хора прекараха нощта на открито след труса, усетен силно в Истанбул и много други градове в Турция. 16 сгради са рухнали. Издирвателно-спасителните дейности са били прекратени през нощта. Тази сутрин се очаква да започне оглед за установяване на щетите. Изпратени са подкрепления от съседните окръзи. Предупреждават се гражданите да не влизат в повредените сгради.

#един загинал #Турция #земетресение

