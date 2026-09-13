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Франция и Германия записаха успехи на европейското първенство по волейбол за мъже

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Франция и Германия записаха успехи на европейското първенство по волейбол за мъже
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Отборите на Франция и Германия взеха победи на европейското първенство по волейбол за мъже в Група "D", която се провежда в румънския град Клуж-Напока.

Олимпийският шампион Франция се наложи над Турция с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19). Тео Фор бе лидер на "петлите" с 16 точки, толкова за турците реализира и звездата им Адис Лагумджия.

В другия мач от групата Германия много по-трудно се наложи над домакините от Румъния с 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13). Ерик Рьорс поведе германците с 23 точки, за Румъния лидер бе Даниел Цитигой с 15 точки, чиято майка е бившата българска националка Радостина Градева-Цитигой.

В тази група води тимът на Германия пред Франция, Румъния и Латвия. Първите четири отбора ще се преместят в София за мачовете от осминафиналите и четвъртфиналите, като оттук ще бъде излъчен и съперникът на България и с оглед на развитието на мачовете до момента много вероятно е това да е тимът на Германия.

В Група "А" световният шампион Италия очаквано надигра без проблем Гърция с 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) в Модена. Даниеле Лавиа реализира 15 точки за домакините, Юри Романо добави 14. за Гърция Александрос Раптис отбеляза 12.

В среща от същата група Чехия победи Швеция в петгеймов двубоя - 3:2 (25:23, 25:23, 23:25, 17:25, 15:13). Аксел Ендлунд от шведите бе водещ реализатор с мача с 23 точки, Лукаш Васина отбеляза 19 за победителите от Чехия.

Дания се наложи над Нидерландия с 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) в мач от Група "C", който се игра във финландския град Тампере. Улрик Бо Дал от Дания поведе тима към успеха с 18 точки, Оскар Мадсен добави 12 точки. Силвестер Майс бе най-резултатен за "лалетата" с 10.

В другия мач от потока домакините от Финландия надиграха Белгия с 3:2 (23:25, 25:20, 25:19, 23:25, 15:10). Белгиецът Сам Деру бе най-резултатният играч в мача с 25 точки, а Йонас Йокела от финландците му бе конкуренция с 24.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже

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