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Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия заради счупена китка

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Спорт
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Пилотът на Ред Бул няма да стартира в Монца, а мястото му отново ще бъде заето от Лиъм Лоусън

Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия заради счупена китка
Снимка: БГНЕС
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Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар ще пропусне предстоящата Гран При на Италия във Формула 1 заради контузия на ръката, съобщиха от отбора.

Французинът продължава да се възстановява от счупена китка, получена при необичаен инцидент по време на лятната пауза. Хаджар е ударил торба с пясък по време на тренировка, като травмата вече му попречи да вземе участие и в предишния старт от шампионата в Нидерландия.

От Ред Бул са преценили, че пилотът все още не е готов да се завърне зад волана и няма да рискуват с участието му на "Монца“.

Както и в Нидерландия, Лиъм Лоусън ще замени Хаджар в болида на Ред Бул. Новозеландецът по принцип се състезава за Рейсинг Булс, а неговото място отново ще бъде заето от резервния пилот Юки Цунода.

Така Ред Бул ще трябва да направи промяна в състава си за втори пореден състезателен уикенд заради травмата на Хаджар.

Гран При на Италия ще се проведе от 4 до 6 септември на легендарната писта "Монца“.



#Исак Хаджар #Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Италия

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