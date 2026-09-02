Исак Хаджар пропуска и Гран При на Италия заради счупена китка

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар ще пропусне предстоящата Гран При на Италия във Формула 1 заради контузия на ръката, съобщиха от отбора.

Французинът продължава да се възстановява от счупена китка, получена при необичаен инцидент по време на лятната пауза. Хаджар е ударил торба с пясък по време на тренировка, като травмата вече му попречи да вземе участие и в предишния старт от шампионата в Нидерландия.

От Ред Бул са преценили, че пилотът все още не е готов да се завърне зад волана и няма да рискуват с участието му на "Монца“.

Както и в Нидерландия, Лиъм Лоусън ще замени Хаджар в болида на Ред Бул. Новозеландецът по принцип се състезава за Рейсинг Булс, а неговото място отново ще бъде заето от резервния пилот Юки Цунода.

Така Ред Бул ще трябва да направи промяна в състава си за втори пореден състезателен уикенд заради травмата на Хаджар.

Гран При на Италия ще се проведе от 4 до 6 септември на легендарната писта "Монца“.







