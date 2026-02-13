Ивайло Мирчев: Андрей Гюров като служебен премиер е шанс за страна

Служебен премиер Андрей Гюров е шанс за страна, защото се избегна варианта, при който можеше служебният премиер да е функция от Пеевски. Това каза в студиото на “Панорама” съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ.

Гюров е доказал се във времето независим човек, отбеляза Мирчев и акцентира:

“Ние нямаме нищо общо, държа да го кажа, нито поема отговорност върху това служебно правителство, нито по някакъв начин той е функция от нас като политическа сила.”

На консултациите президентът Йотова потвърди приоритетите, които ние дадохме, заяви Мирчев и очерта задачите пред новия служебен премиер:

“Договорка нямаше, защото и президентът Йотова, и ние, изложихме един и същи приоритети на консултациите. На първо място, ни трябва много силен вътрешен министър - не на нас като политическа сила, а на страната. Това е този, който има куража да се пребори с купувачите на гласове, този, който има куража да се изправи срещу престъпния модел “Борисов - Пеевски”, който нарежда изборите в България, този, който първо - трябва да уволни всички шефове на областни дирекции на МВР, а на второ място - главният секретар на МВР трябва да бъде сменен. Областните управители трябва да бъдат сменени, защото част покупката на гласове става точно по този начин. Нов министър на правосъдието, защото сегашният е доста свенлив. На новият министър на правосъдието първото, което тя трябва да направи, е да предложи нов изпълняващ функциите на главен прокурор. В момента в кабинета на главен прокурор, има един човек, който се е самонастанил и не мърда оттам. Сложил си е охрана. Всички знаят, че не е главен прокурор. Съдът му казва, че не е главен прокурор, но той продължава да стои там.”

Мирчев отбеляза, че ПП-ДБ винаги са защитавали позицията за “силна България в силна Европа”.

“Така ще продължаваме да правим и сега. Не съм убеден, че Радев гледа в същата посока. Това той трябва да отговори. На този етап ние не сме видели управленската програма, не сме станали свидетели на хората, които ще бъдат там. Във вашето студио не чухме доста категорични отговори за това. Чухме други неща по отношение на Китай и на Русия. Ние не смятаме, че Китай и Русия могат да бъдат добри примери за България. Добрите примери за България са на Запад и те са в Европа. “



