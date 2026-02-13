БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Мирчев: Андрей Гюров като служебен премиер е шанс за страна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служебен премиер Андрей Гюров е шанс за страна, защото се избегна варианта, при който можеше служебният премиер да е функция от Пеевски. Това каза в студиото на “Панорама” съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ.

Гюров е доказал се във времето независим човек, отбеляза Мирчев и акцентира:

“Ние нямаме нищо общо, държа да го кажа, нито поема отговорност върху това служебно правителство, нито по някакъв начин той е функция от нас като политическа сила.”

На консултациите президентът Йотова потвърди приоритетите, които ние дадохме, заяви Мирчев и очерта задачите пред новия служебен премиер:

“Договорка нямаше, защото и президентът Йотова, и ние, изложихме един и същи приоритети на консултациите. На първо място, ни трябва много силен вътрешен министър - не на нас като политическа сила, а на страната. Това е този, който има куража да се пребори с купувачите на гласове, този, който има куража да се изправи срещу престъпния модел “Борисов - Пеевски”, който нарежда изборите в България, този, който първо - трябва да уволни всички шефове на областни дирекции на МВР, а на второ място - главният секретар на МВР трябва да бъде сменен. Областните управители трябва да бъдат сменени, защото част покупката на гласове става точно по този начин. Нов министър на правосъдието, защото сегашният е доста свенлив. На новият министър на правосъдието първото, което тя трябва да направи, е да предложи нов изпълняващ функциите на главен прокурор. В момента в кабинета на главен прокурор, има един човек, който се е самонастанил и не мърда оттам. Сложил си е охрана. Всички знаят, че не е главен прокурор. Съдът му казва, че не е главен прокурор, но той продължава да стои там.”

Мирчев отбеляза, че ПП-ДБ винаги са защитавали позицията за “силна България в силна Европа”.

“Така ще продължаваме да правим и сега. Не съм убеден, че Радев гледа в същата посока. Това той трябва да отговори. На този етап ние не сме видели управленската програма, не сме станали свидетели на хората, които ще бъдат там. Във вашето студио не чухме доста категорични отговори за това. Чухме други неща по отношение на Китай и на Русия. Ние не смятаме, че Китай и Русия могат да бъдат добри примери за България. Добрите примери за България са на Запад и те са в Европа. “


Какво още каза съпредседателят на “Да, България” вижте във видеото.

#Ивайло Мирчев 

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Политика

Деян Николов, "Възраждане": Нямаме големи очаквания към Андрей Гюров
Деян Николов, "Възраждане": Нямаме големи очаквания към Андрей Гюров
Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът: Европа осъзна, че е време да вземе съдбата си в свои ръце Президентът: Европа осъзна, че е време да вземе съдбата си в свои ръце
Чете се за: 02:40 мин.
Предсрочни избори: Водят ли се разговори между Стефан Янев и Румен Радев? Предсрочни избори: Водят ли се разговори между Стефан Янев и Румен Радев?
Чете се за: 01:15 мин.
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ