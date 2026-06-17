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Конго започва участието си на Мондиала с големи мечти

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Спорт
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ДР Конго
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Демократична република Конго се слави като най-многолюдната франкофонска държава в света, по-населена дори от Франция. Втора по територия в Африка, тя е позната в миналото като Белгийско Конго и граничи с доста по-малочисленото Френско Конго. Столиците Киншаса и Бразавил са разположени пък на двата отсрещни бряга на река Конго.

„Ние отиваме на световното първенство, а ви оставате тук да пазите реката“.

Това бе заръката на футболните запалянковци от Киншаса към съседите си от Бразавил и другата държава със същото име.

В една група с Португалия, Узбекистан и Колумбия, футболистите от Демократична република Конго, наричани от всички „Леопардите“, хранят надежди да се класират в следващия кръг, поне като един от най-добрите трети отбори.

Въпреки, че е изключително богата на природни ресурси и неразработени запаси от полезни изкопаеми, Демократична република Конго си явява една от най-бедните държави в света.
Нейната територия е колкото една четвърта от тази на Съединените щати и граничи с девет държави от Африка. Има излаз на Атлантическия океан и през нея минава екватора.
В огромните горски масиви живеят горили, бели носорози, слонове, жирафи и всякакъв друг вид екзотични животни.

В край на 19 век тези земи стават частна собственост на Белгийския край Леополд II, а после минават във владение на Белгия.

На 30 юни 1960-та Брюксел дава независимост на колонията си…

Подробности вижте във видеото!

#Национален отбор на ДР Конго по футбол за мъже #Мондиал 2026

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