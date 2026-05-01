Любослав Венков: Надявам се с Джиро д’Италия да покажем най-доброто от България

Представителят на организационния комитет на Джиро Д’Италия в България очаква с нетърпение старта на Колоездачната обиколка на Италия.

Любослав Венков e част от организационния комитет на Джиро д’Италия в България. В интервю за предаването "Денят започва" той сподели, че надпреварата е една отлична възможност да представи страната пред света.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Всичко е ясно, но продължението остава до самия старт. Има сценична треска. Такова спортно събитие не се е случвало в България. Гледа се по света от 800 млн. зрители. Организаторът на състезанието иска големият старт да бъде в България. Първият етап е 143 км - от Несебър през Бургас и Созопол. Вторият етап е от Бургас до старата столица Велико Търново. Състезателите ще стартират третия етап от Пловдив през Боровец. Организаторите искаха два етапа за сприньорти. Очакваме изключително бърз спринт на жълтите павета в София", заяви Венков.

Според него състезанието ще привлече интереса на младите спортисти в страната.

"Занимавам се с колоездене откакто се помня. Това събитие ще запали малките почитатели на спорта. Ръководя колоездачен клуб, където целта ми е да запалвам повече малки деца. На 9 май около Александър Невски ще има Киндер Джиро. След това ще има детски състезания в Западен парк и Борисовата градина. Надявам се с Джиро д’Италия да покажем най-доброто от България", допълни Венков.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
На 8, 9 и 10 май обществената телевизия ще предава на живо първите...
Чете се за: 02:50 мин.
ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Видео

Вероника Василева пред БНТ: Исках името ми да се запомни
Вероника Василева пред БНТ: Исках името ми да се запомни
Спортни новини 01.05.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 01.05.2026 г., 20:25 ч.
В "Арена спорт": Ще спечели ли титлата Левски след 17-годишна пауза В "Арена спорт": Ще спечели ли титлата Левски след 17-годишна пауза
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:17 мин.
БНТ излъчва 12 епизода, посветени на всички отбори, класирали се за Мондиал 2026 БНТ излъчва 12 епизода, посветени на всички отбори, класирали се за Мондиал 2026
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена...
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
По света
