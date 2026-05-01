Любослав Венков: Надявам се с Джиро д’Италия да покажем най-доброто от България

Любослав Венков e част от организационния комитет на Джиро д’Италия в България. В интервю за предаването "Денят започва" той сподели, че надпреварата е една отлична възможност да представи страната пред света.

Българската национална телевизия ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието (8, 9 и 10 май) по своя специализиран спортен канал БНТ 3.

"Всичко е ясно, но продължението остава до самия старт. Има сценична треска. Такова спортно събитие не се е случвало в България. Гледа се по света от 800 млн. зрители. Организаторът на състезанието иска големият старт да бъде в България. Първият етап е 143 км - от Несебър през Бургас и Созопол. Вторият етап е от Бургас до старата столица Велико Търново. Състезателите ще стартират третия етап от Пловдив през Боровец. Организаторите искаха два етапа за сприньорти. Очакваме изключително бърз спринт на жълтите павета в София", заяви Венков.

Според него състезанието ще привлече интереса на младите спортисти в страната.

"Занимавам се с колоездене откакто се помня. Това събитие ще запали малките почитатели на спорта. Ръководя колоездачен клуб, където целта ми е да запалвам повече малки деца. На 9 май около Александър Невски ще има Киндер Джиро. След това ще има детски състезания в Западен парк и Борисовата градина. Надявам се с Джиро д’Италия да покажем най-доброто от България", допълни Венков.

