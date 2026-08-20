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Майк Адеунми се завръща в Шумен за новия сезон в НБЛ

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Спорт
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Американският гард с нигерийски корени отново ще облече екипа на тима след престои в Северна Македония, Мадагаскар, Индонезия, Латвия и Ливан

Майк Адеунми се завръща в Шумен за новия сезон в НБЛ
Снимка: Facebook/Баскетболен клуб Шумен
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Майк Адеунми се завръща в баскетболния Шумен и ще бъде част от състава за сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига. За американския гард с нигерийски корени това ще бъде втори период в българския клуб.

Адеунми вече е добре познат на привържениците на Шумен, след като защитаваше цветовете на отбора през сезон 2022/2023. След раздялата си с българския тим той натрупа сериозен международен опит и премина през няколко първенства.

Гардът игра последователно за Куманово в Република Северна Македония, Омниспорт в Мадагаскар, Хангтуа в Индонезия и Латвийски университет, а последният му клуб беше Клуб Бейрут в Ливан.

В Шумен пазят отлични спомени от първия престой на Адеунми, като от клуба припомниха един от най-драматичните му моменти – победната тройка срещу Берое в последните секунди.

"Всички помним онази победна тройка срещу Берое в последните секунди! Надяваме се, че Майк ще ни предложи още повече подобни изпълнения през сезон 2026/27 в Sesame Национална баскетболна лига“, написаха от клуба.

Шумен продължава активно да изгражда състава си за новата кампания. Преди завръщането на Адеунми клубът потвърди, че ще разчита и на Никола Върбанов, а в отбора остават Баръш Мустафа, Владислав Станев, Андрей Саздов и Никола Саздов.

С привличането на Адеунми шуменци добавят към състава си познат играч, който междувременно е натрупал опит в пет различни първенства и ще трябва да даде допълнителна острота в гардовата линия през новия сезон.

#Майк Адеунми #БК Шумен

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