Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон тази вечер

Белият дом: НАТО не издържа теста в Иран
Белият дом заяви, че войната в Иран е била тест за Северноатлантическия пакт, който той не е издържал. Коментарът беше направен малко преди генералният секретар на НАТО да бъде приет от президента Тръмп във Вашингтон тази вечер.
Очаква се Рюте да се възползва от добрите си лични отношения с домакина, за да смекчи критиките на Белия дом към съюзниците за отказа им да се включат във военната кампания на САЩ и Израел в Близкия изток.
Според НАТО посещението е планирано отдавна, но се провежда в контекста на заплахите на Тръмп да напусне Алианса. Марк Рюте вече се срещна с държавния секретар Марко Рубио и с министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Констанце Стелценмюлер - експерт в Института Брукингс, Вашингтон: „Посещенията на висши европейски представители като Марк Рюте имат за цел да поддържат диалога отворен и да предотвратят пълното изпадане на Европа от приоритетите на тази администрация. Вярвам, че Рюте идва с много ниски очаквания. Мисля, че той наистина иска да гарантира изпълнението на американските обещания за продажба на оръжия на Европа, които да бъдат предавани на Украйна. Както и че средствата, платени от европейците за тези оръжия, няма да бъдат отклонени, каквито са предположенията в медиите.“