БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
мъж загина срутване хале софия двама ранени
Слушай новината

20-годишен мъж загина в София след срутване на хале. Инцидентът е станал на ул. "Суходолска". Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.48 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки веднага.

Трима мъже са били затиснати под отломките. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия на младия мъж. Той е починал в линейката на път към болница.

Още двама работници са пострадали. Единият е на 51 години с травма на кръст и крак, транспортиран е във ВМА. Другият пострадал е мъж на 50 години, който е отказал преглед и е оставен на място.

Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

#срутено хале #София #фатален инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Пожар край строеж в столицата
Пожар край строеж в столицата
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
Васил Терзиев: В 19 от 24 района проблем с боклука няма Васил Терзиев: В 19 от 24 района проблем с боклука няма
Чете се за: 02:07 мин.
Двама души са обгазени след пожар в къща в столичния квартал "Левски" Двама души са обгазени след пожар в къща в столичния квартал "Левски"
Чете се за: 00:27 мин.
Подценяването на условията и надценяването на възможностите са основни причини за инцидентите в планините Подценяването на условията и надценяването на възможностите са основни причини за инцидентите в планините
Чете се за: 02:12 мин.
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ