Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени

20-годишен мъж загина в София след срутване на хале. Инцидентът е станал на ул. "Суходолска". Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.48 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки веднага.

Трима мъже са били затиснати под отломките. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия на младия мъж. Той е починал в линейката на път към болница.

Още двама работници са пострадали. Единият е на 51 години с травма на кръст и крак, транспортиран е във ВМА. Другият пострадал е мъж на 50 години, който е отказал преглед и е оставен на място.

Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.