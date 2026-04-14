Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
ЗАПАЗЕНИ

Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Той е анестезиолог и иподякон в местната църква

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Среща с един млад лекар от Разлог, който е избрал да помага на хората и да служи на Бога. Той е анестезиолог и иподякон в местната църква.

Д-р Ивайло Парев e анестезиолог – професия, в която всеки ден стои на границата между живота и смъртта.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Някои хора смятат, че действително ние анестезиолозите общуваме с Бога, защото пациентите, нашите, много често се намират на ръба между двата свята."

Избира да остане там, където е нужен - в Разлог. И не само в операционната помага на хората.

Всяка неделя д-р Парев съблича лекарската униформа и отива да помага в храма. Вече 11 години е иподякон в църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Иподяконството това представлява помощничество, помощ на свещенника в олтара – т. нар. църковнослужители. Помагаме за протичането на богослужението, носим свещниците, палим кадилницата, може да се включваме в пеенето. Като бях по-малък с баба си, тя все ми казваше, хайде с мен на църква, хайде с мен на църква и така започна всичко."

В операционната се бори за живота, в храма – за душата. Две различни места, една мисия – да помага.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Това е най-голямата отплата – да, като срещнеш някой пациент и то след време на тротоара, на улицата, да каже благодаря. Това е достатъчно. На това ни учи нашата вяра - на търпение и на смирение."

В дните около Великден, когато вярата и надеждата са най-силни д-р Парев ни припомня – да бъдем добри и да си помагаме.

#Д-р Ивайло Парев #иподякон #анестезиолог #Разлог

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
4
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
5
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал камион
6
Километрично задръстване на АМ „Хемус“ заради аварирал...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
6
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...

Още от: Регионални

Срещу купения вот - акция на полицията в Русе
Срещу купения вот - акция на полицията в Русе
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Верижна катастрофа затрудни трафика на АМ "Хемус" Верижна катастрофа затрудни трафика на АМ "Хемус"
Отново ограничения на "Дунав мост" при Русе заради ремонта Отново ограничения на "Дунав мост" при Русе заради ремонта
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден 14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Заради планирани учения: Започва придвижване на военна техника в страната Заради планирани учения: Започва придвижване на военна техника в страната
Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25% Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
