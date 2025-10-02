БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

На фона на скандали в парламента: Над 10 милиона получи Плевен за справяне с водната криза (ОБЗОР)

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Опозицията обвини управляващите, че не дават гаранции за прозрачността на процедурите и за качеството на изпълнението

Снимка: БТА
Над 10 млн. получи община Плевен за решаване на проблемите с водната криза. Прозрачността на процедурите, чрез които ще бъдат изразходвани средствата, скара управляващи и опозиция.

3 часа скандали в пленарната зала, съпътстващи парите за водната криза в Плевен. В крайна сметка НС одобри отпускането на 10,3 млн. лв. по 7 нови проекти, част от Общинската инвестиционна програма. Опозицията обвини управляващите, че не дават гаранции за прозрачността на процедурите и за качеството на изпълнението.

От своя страна партиите, подкрепящи кабинета, заявиха, че благодарение на правителството се решава водната криза в Плевен, но и в други градове на страната.

Според "Възраждане" правителството няма стратегия за решаване на проблема.

Цончо Ганев-"Възраждане":"Да. Тези средства са меко казано належащи. Да, ние ще ги подкрепим, защото няма друг изход. Но това не значи, че няма да бъдат откраднати от фирмите на ГЕРБ, на Пеевски и на всички други, свързани с местната власт".

Големият проблем е липсата на стратегическо мислене, на политики от страна на правителството.

Председателят на бюджетната комисия увери, че отпуснатите средства на Плевен не формират нов дефицит в хазната.

Делян Добрев-председател на бюджетна комисия, ГЕРБ-СДС: "Целта на закона не е да се дадат още 10 млн. на Плевен, а Плевен се отказват от част от своите проекти за сметка на това да имат повече проекти за ВиК инфраструктура".

От ПП-ДБ поискаха гаранции за прозрачност на процедурите, което провокира реакция от ГЕРБ.

Йордан Иванов-ПП-ДБ: "Да. Ние ще подкрепим парите за Плевен.Само, че трябва да разберем как ще бъдат изразходени. Първата причина е строго политическа, г-н Добрев, а именно, че кметът е от ГЕРБ и вие носите отговорност за това. И най-малко, дори и директно да се договарят, вие трябва да излезете и да кажете, тези пари ще бъдат изразходени прозрачно. До момента не сме го чули".

Делян Добрев-председател на бюджетна комисия, ГЕРБ-СДС:" Тук в пленарна зала виждаме едно обикновено политиканстване. Да ми говорите вие за прозрачност на процедури, при които варненският ви кмет краде 20%, а софийският ви кмет краде 6% и записите ги чухме всички, и вие да излизате тук и цяла сутрин да късате риза, как щяло да се краде. Ама чакайте, те вашите кметове крадат. Не нашите - вашите".

Според МЕЧ и "Величие" парите за водните проекти в Плевен ще отидат в партийни каси.

Виолета Коритарова-МЕЧ: "Считам, че във водния сектор наблюдавам сериал от кризи, които сякаш умишлено се предизвикват. Като дойде кризата, само тогава много лесно усвояваме по 10, по 20 , по 30 млн. под масата".

Красимира Катинчарова -"Величие": "Величие ще подкрепи тези промени, въпреки че ви съобщавам най-официално, ние знаем, че тези пари ще бъдат откраднати".

Според левицата само благодарение на кабинета Желязков е станало възможно решаването на водната криза.

снимки: БТА

Драгомир Стойнев-БСП-ОЛ: " Ако нямаше правителство сега щяхме да имаме предсрочни избори. Щяхме да сме в кампания и едва ли някой щеше да реши проблемите на плевенчани, както и аз останалите граждани в държавата.

Гласували 190, за 180, против няма, въздържали се 10 и с това законът е приет.

#водна криза в Плевен #отпускане на средства #НС

