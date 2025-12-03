На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов

На първа инстанция Софийски градски съд призна за виновен Димитър Любенов и го осъди на 18 години затвор.

Съдът прие престъплението за умишлено.

Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот.

През 2022 година със 195 км в час при разрешена 80 километра в час и с 1,73 промила алкохол и кокаин в кръвта, Димитър Любенов катастрофира на Околовръстното шосе на София като уби французин и рани тежко неговата съпруга.

Като причина за инцидента посочи писане на съобщение до жена му.

На предходното заседание Любенов разкри, че полицаите Любка Гечева и Георги Малински, му казали, че за по-сигурно ще го придружат, но не си спомня дали им платил за тази "услуга".

Двамата бивши полицаи бяха оправдани за това, че били взели 200 лева от Любенов, за да го ескортират.

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред САС.

Защитата Любенов заяви, че ще обжалва.