НА ЖИВО: Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс

На второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда, с които родителите (или осиновителите на деца) до 12 годишна възраст вече ще имат право на гъвкаво работно време.

Парламентът прие на второ четене и промени в Семейния кодекс, свързани със споделеното родителство.

Без дебат депутатите приеха на второ четене промени в Кодекса на труда. Така вече родителите на деца до 12-годишна възраст имат възможност за гъвкаво работно време през цялата година. Между първо и второ четене беше вкарано и предложение това да се случва освен лятната ваканция и цялата година.

Освен това депутатите разгледаха в зала и приеха на второ четене и промени в Семейния кодекс, които предизвикаха и остра обществена реакция.

В крайна сметка съдът ще продължи да решава за споделеното водителство и да преценява дали родителите ще имат еднакви права според техните компетентности и спрямо това кое е най-добре за детето. Също така депутатите не приеха отчуждаването от родител, както и възможността за преразглеждане на родителските права при непоследователно изпълнение на съдебна заповед. Също така не беше прието и предложението децата да прекарват определен брой дни при определен родител.