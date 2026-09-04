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Никола Цолов започна уикенда на "Монца“ с четвърто време

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Българският пилот остана на малко повече от половин секунда от лидера Алекс Дън в скъсената заради тежка катастрофа тренировка във Формула 2

никола цолов започна уикенда монцаldquo четвърто време
Снимка: БТА
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Никола Цолов даде четвърто време в единствената свободна тренировка преди десетия кръг за сезона във Формула 2 на легендарната писта "Монца“. Българският пилот записа най-добра обиколка от 1:32.486 минути в сесията, която приключи преждевременно заради тежка катастрофа.

Цолов остана на 0.529 секунди от най-бързия Алекс Дън. Ирландецът оглави класирането с 1:31.957 минути и беше единственият пилот, който успя да слезе под границата от 1:32 минути.

Между Дън и българина се наредиха Оливър Гьоте и Нико Вароне. Гьоте завърши на 0.170 секунди от лидера, докато Вароне остана на 0.506.

След Цолов място в първата десетка намериха още Роман Билински, Джошуа Дюрксен, Мартиниус Стеншорн, Ноел Леон, Рафаел Камара и Тасанапол Интрапувашак.

Тренировката на "Монца“ трябваше да продължи 45 минути, но реалното време за работа на пилотите беше значително съкратено. Последните 17 минути преминаха при червен флаг след сериозна катастрофа на Колтън Херта на изхода от "Лесмо 2“.

При инцидента бяха нанесени щети и по предпазните заграждения. Те не успяха да бъдат възстановени навреме и сесията не беше подновена.

Въпреки ограниченото време на пистата Цолов започна състезателния уикенд в „Храма на скоростта“ с позиция непосредствено зад първите трима.

Програмата на Формула 2 на "Монца“ продължава в 15:55 часа българско време с квалификацията, в която ще бъде определена стартовата решетка за основното състезание.

#Гран При на Италия #Никола Цолов

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