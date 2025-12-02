Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната

Ще има нов бюджет. Още днес финансовото министерство започна работа по промяна на досегашната план-сметка. От министерството са изчислили, че са необходими 1 милиард 492 милиона евро, за да се удовлетворят всички предложения на работодателите.

Правителството ще се постарае той да бъде консенсусен, обеща премиерът Росен Желязков. Кабинетът предложи на Народното събрание да изтегли досегашния бюджет и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Това може да се случи утре с решение на парламента.

Росен Желязков, министър-председател: "Ще преразгледаме внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната, регионалното развитие и транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени, за да не нарушаваме регионалното развитие. Това не необходимо, за да може и политически, и социално икономически да влезем в 2026 година плавно със Закон за държавния бюджет. Възможно е да влезем и с удължителен бюджет. Това, че българската икономика работеше изключително успешно през 2025 г. позволява прогнозата за БВП да бъде параметрирана на 120 млрд. евро.

Добри Митрев, председател на БСК: "Това, което ние предлагаме, е запазване на данъчно-осигурителния модел до тогава докато нямаме ясна стратегия национална за необходимите реформи." Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Нашите виждания не са се променили. Хоризонтална политика по доходите е задължителна и необходима и само тя може да направи приемливи стъпките по отношение на това защо даваме на едни сега по-малко или повече." Теменужка Петкова, министър на финансите: "Ние сме остойностили всяка една от мерките, които вие предлагате. Според мен кое е най-важното - отвързването на възнагражденията в определени сектори от средната брутна работна заплата. Управляващата коалиция има консенсус по този въпроси такава мярка ще залегне в проекта на бюджет за 2026 година. Ефектът ще бъде така добър за бюджета. Коалицията взе решение, че ще се търси възможност за прилагане на този подход. Това, което търсим на практика е 1492 млн. евро. Ние дълг няма да вземем, защото този дълг няма да ни свърши работа."

