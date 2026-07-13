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Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-ия пакет отпадат...
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Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-ия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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втори ден срещата върха брюксел лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Снимка: илюстративна
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От 21-ия пакет санкции срещу Русия на Европейския съюз отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов.

По-рано днес преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи пред журналисти, че работят за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато необходимото единодушие.

Българското правителството одобри миналата седмица официалната си позицията за санкциите. Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на "Лукойол" Вагит Алекперов, както на руска фирма, която доставя резервни части за софийското метро.

Очаквайте подробности!

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