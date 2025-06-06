Обявиха състава за лагера на националния отбор по баскетбол до 20 години

Селекционерът на националния отбор за мъже до 20 г. Асен Николов и неговите помощници Веселин Веселинов и Николай Николов определиха състава, който ще се подготвя за европейското първенство за тази възраст в дивизия Б. Лагерът ще е в Панагюрище и започва в неделя 8 юни.



Ето и състава:

Кристиян Челенков Берое Ст. Загора

Димитър Стамов Академик Пловдив

Георги Цеков Спартак Плевен

Иво Користилов Балкан Ботевград

Стефан Михайлов Балкан Ботевград

Кристиян Василeв Балкан Ботевград

Максим Бочев Левски София

Момчил Кадиев Левски София

Станислав Хинков Левски София

Иван Димитров Рилски спортист Самоков

Кристиян Желев Берое Ст. Загора

Кристиян Попов Little Rock Trojans USA

Джереми Колев SV Fellbach Flashers

Теодор Трифонов SBA Spain

Баръш Мустафа Шумен

Петър Ралчев Академик Пловдив

Ерсан Биджил Турция