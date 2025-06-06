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Обявиха състава за лагера на националния отбор по баскетбол до 20 години

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Спорт
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Лагерът ще е в Панагюрище и започва в неделя 8 юни.

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Снимка: БТА
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Селекционерът на националния отбор за мъже до 20 г. Асен Николов и неговите помощници Веселин Веселинов и Николай Николов определиха състава, който ще се подготвя за европейското първенство за тази възраст в дивизия Б. Лагерът ще е в Панагюрище и започва в неделя 8 юни.

Ето и състава:

Кристиян Челенков Берое Ст. Загора
Димитър Стамов Академик Пловдив
Георги Цеков Спартак Плевен
Иво Користилов Балкан Ботевград
Стефан Михайлов Балкан Ботевград
Кристиян Василeв Балкан Ботевград
Максим Бочев Левски София
Момчил Кадиев Левски София
Станислав Хинков Левски София
Иван Димитров Рилски спортист Самоков
Кристиян Желев Берое Ст. Загора
Кристиян Попов Little Rock Trojans USA
Джереми Колев SV Fellbach Flashers
Теодор Трифонов SBA Spain
Баръш Мустафа Шумен
Петър Ралчев Академик Пловдив
Ерсан Биджил Турция

#Национален отбор на България по баскетбол до 20г. #Асен Николов

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