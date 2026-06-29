Опасно горещо време днес и утре – обявен е жълт код за цялата страна

Много горещо ще бъде в следобедните часове. Жълт код за опасно високи температури е обявен днес вече в цялата страна. Очакванията са за максимални стойности между 34° и 39°, в София – около 34°, по Черноморието между 29° и 31°. Ще бъде слънчево. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Предупреждение за опасно високи температури, стойности между 34° и 39°, остава в сила в цялата страна и утре. След слънчевото начало на деня, в следобедните часове на места над Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат - между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините ще е слънчево, но около и след обяд, на места ще превали и прегърми. Ще духа временно силен вятър от изток-североизток.

През следващите дни времето ще бъде променливо. Ще има и слънчеви часове, но и валежи, придружени от гръмотевици, в сряда – главно в Северна България и планините, в четвъртък и петък – на много места в цялата страна, а в събота – в Централна и Източна България. Ще има условия и за градушки.

След опасно горещото време днес и утре, предстои относително захлаждане. Ще се понижават и минималните, и максималните температури.