Откритие в Нидерландия: Намерен ли е гробът на Д’Артанян?

Гроб в пода на църква в Нидерландия може би съдържа останките на френският мускетар Д'Артанян, обезсмъртен в произведението на Александър Дюма "Тримата мускетари".





Археолози попаднаха на откритието след пропадане в пода на църквата "Свети Петър и Павел" в Маастрихт. ДНК тестове ще установят дали скелетът, намерен в новооткрития гроб пред олтара, наистина е на прочутия мускетар на Луи ХІV. За него се знае, че е бил убит при обсадата на Маастрихт преди повече от 350 години.

Отдавна се смята, че може би е бил погребан в точно тази църква.