Е, дойде! Септември вече е тук, което означава, че лятото за жалост е към своя край. Вече буквичката „р“ фигурира в името на месеца и трябва да сме внимателни, когато избираме какво точно да облечем. Краят на август носи със себе си и първата пауза за националните отбори. България ще играе срещу Испания след 3 дни и спокойно можем да определим двубоя като „най-чакания“ за годината. Над 40 хиляди билета са разпродадени и за първи път от много, много години националният стадион ще бъде пълен при мач на представителния тим. Да, не бива да се заблуждаваме и да казваме на черното бяло, защото доста сериозен процент от присъстващите по трибуните ще дойдат, за да зърнат на живо – за пръв, а може би и за последен път – Ламин Ямал, Перди, Алваро Мората, Марк Кукурея и всички останали мегазвезди на световния футбол, но това не означава, че събитието не е знаково във футболния календар за настоящата година. Все пак в центъра на София в четвъртък ще играе европейският шампион! Но за този мач ще говорим доста в идните дни, ще ви предоставя подробен анализ и на двата отбора. Сега обаче да погледнем какво се случи в някои вътрешни първенства в първия етап на сезона.

Някои започнаха доста рано. Например – ние. Все още хората обсъждаха какво се е случило на финала на световното клубно първенство и как изведнъж Челси матира всемогъщия Пари Сен Жермен, а нашите отбори вече играеха в юлските жеги. Някои от тях – и в евротурнирите. Доброто решение от страна на БФС беше свързано именно с евротурнирите и невъзможността на тимовете да отлагат по няколко мача, когато си поискат, така че графикът на срещите да придобие малко по-ясен вид. Да, ако стигнеш до плейоф за влизане в даден групов етап, тогава имаш правото да отложиш една среща. Както се случи с Лудогорец, Левски и Арда. Кой впечатли? Публиката на „сините“, която напълни няколко пъти „Георги Аспарухов“ и се позабавлява сериозно срещу АЗ Алкмаар на „Васил Левски“. Срещите с Брага ще се помнят заради равностойния характер на двубоя, във фолклора ще има местенце за спасените дузпи на Светослав Вуцов в Унгария срещу Апоел Беер Шева и гола на Борислав Рупанов в последната секунда срещу Сабах. В домашното първенство Левски изглежда стабилно и е на върха в класирането заедно с неизбежния Лудогорец, като допусна само една грешка при гостуването си на Ботев Враца. Обективността изисква да кажем, че и програмата на „сините“ обаче беше доста благоприятна досега през сезона. Лудогорец не успя да стресне особено много конкуренцията и трябваше 3 пъти да играе продължения в Европа – срещу Динамо Минск, Риека и Шкендия, но за щастие на „орлите“ те все пак се озоваха в основната фаза на Лига Европа, където ги очакват Бетис, Селта, ПАОК, Глазгоу Рейнджърс и други. Да, Шампионската лига си остава обетована земя, която изглежда недосегаема към момента. У нас разградчани играят някак вяло и без особено настроение, като печелят мачовете си по навик. Справка – Ботев Враца, Ботев Пловдив. Имаше и равенство у дома с Локомотив София, но отборът си остава на върха. Добри думи заслужават в Локомотив Пловдив, където винаги ситуацията изглежда патова по отношение на разбирателството между привържениците и Христо Крушарски, но „смърфовете“ са трети в класирането без загуба в първите си 7 срещи. Арда вече започна да плаща данък „Европа“ - тимът на Александър Тунчев изигра 6 срещи в турнирите на Стария континент, но у нас е на 11 място, което едва ли кореспондира с амбициите на състава от Кърджали. Разочарованието? Иска ли питане? ЦСКА. „Червените“ са в незапомнена криза, като все още са без победа от началото на сезона, а в събота сутрин бяха в унизителната ситуация да са на последно място в класирането. Душан Керкез изглежда като поредния треньор, който няма да изкара дълго в Борисовата градина. Липса на самочувствие, липса на класа, липса на стратегия във футболен план, липса на резултати. И много, много проблеми.

В Англия и Испания се изиграха по 3 кръга, така че ще отделим няколко реда и на тях (все пак ще споменаваме „Испания“ през цялата седмица). Реал Мадрид и Атлетик Билбао са единствените два отбора с пълен актив от 9 точки, макар че в Кралския клуб едва ли са щастливи от решенията на ВАР в съботната вечер. Големите трансфери този път липсваха и нямаше бомбастични сделки, но това не означава, че „белите“ на Шави Алонсо не са в пълна готовност за трофеи през сезона. Колкото до Барселона – там всичко прилича на едно голямо шоу към момента и лежерен подход към мачовете. Три гостувания и 7 точки, дългоочаквано завръщане на „Ноу Камп“ и вперени погледи в Ламин Ямал. Както и упреци от Райо Валекано за непрестанна помощ от съдиите в посока Каталуния.

Като споменахме арбитрите, в Англия не спират с гафовете. Или хайде – с противоречивите отсъждания. В мача на Челси и Фулъм в събота беше отменен гол на гостите заради настъпване в хода на атаката, което провокира дискусии относно това доколко подобна липса на решение е явна и очевидна съдийска грешка. После Челси получи дузпа, когато и техен играч докосна топката с ръка, но това не беше отчетено. В мача на Манчестър Юнайтед и Бърнли имаше засада, която дори в буса на ВАР едва ли са убедени че съществува. Кой впечатли? Ливърпул и Кристал Палас. Мърсисайдци спечелиха и трите си мача дотук и са на върха, а Палас просто показва, че става все по-силен и по-силен. Кой разочарова? Доста са. Двата отбора от Манчестър – „червените дяволи“ отпаднаха от Гримзби в турнира за Купата на Лигата, а „гражданите“ вече имат две поражения в три кръга. Астън Вила и Нюкасъл. Бирмингамци са единственият тим без гол в първенството, а „свраките“ сякаш чакаха да видят какво ще бъде развитието на трансферната сага с Александър Исак, вместо да опитат да спечелят някои мач на терена. Е, сагата приключи и шведът отива на „Анфийлд.“