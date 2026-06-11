Проливни валежи и гръмотевични бури

Предупреждението за проливни валежи, гръмотевична дейност и локални градушки остава в сила в Западна и Централна България и през нощта. По-значителни количества валежи се очакват в планинските райони и в планините. Ще има условия и за градушки.

До сутринта ще завали и в Североизточна България, а утре на много места в страната ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения. Причината е студен атмосферен фронт, който преминава през страната.

С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 19°.

И в планините на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в района на Централна Стара планина и в Рило-Родопския масив.

За разлика от днес, утре и по Черноморието ще има временно интензивни валежи и гръмотевици, но максималните температури там ще останат почти без промяна.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни и значителни по количество валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат без промяна – по-ниски от климатичните норми.

През следващите дни предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в източните и планинските райони. По-интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност се очакват отново във вторник.