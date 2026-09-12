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Ричарлисон разкри защо пропадна мечтаният му трансфер във Васко да Гама

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Спорт
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Бразилският нападател посочи лимита на Тотнъм за преотстъпени футболисти като пречка пред сделката и изрази увереност, че един ден ще облече екипа на любимия си клуб

Ричарлисон разкри защо пропадна мечтаният му трансфер във Васко да Гама
Снимка: БГНЕС
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Нападателят на Тотнъм Ричарлисон разкри подробности около проваления си трансфер във Васко да Гама и посочи лондонския клуб като една от причините завръщането му в Бразилия да не се осъществи.

29-годишният футболист не крие желанието си да напусне "шпорите“, след като остана извън групата от 25 играчи на Роберто Де Дзерби за Висшата лига. Васко да Гама се превърна в предпочитаната от него дестинация, като двете страни са били близо до постигането на сделка.

Тотнъм и бразилският клуб първоначално са постигнали споразумение за постоянен трансфер, но Васко не е успял да договори личните условия на нападателя. Впоследствие е обсъждан и вариант за преотстъпване, който според Ричарлисон е пропаднал заради достигнатия от английския клуб лимит за отдадени под наем футболисти.

Бразилецът използва социалните мрежи, за да се обърне директно към привържениците на Васко и да обясни ситуацията.

"Бяхме много близо до това да подпиша с Васко. Това е моят отбор, отборът на цялото ми семейство. Още от началото на разговорите дадох ясно да се разбере, че искам да играя за Васко до декември. Когато се появиха други клубове и оферти, казах, че Васко е моят приоритет“, заяви Ричарлисон.

Нападателят обясни, че възможността за сделка е останала отворена почти до последния момент.

"Този път бяхме много близо. За съжаление, Тотнъм достигна лимита си за преотстъпени играчи, така че и това не се получи. Но това е положението“, допълни той.

Ричарлисон благодари на феновете за множеството съобщения, които е получил, като разкри, че част от тях вече са се интересували кога ще пристигне в Бразилия, за да организират посрещането му.

Въпреки провалената сделка нападателят остава убеден, че в бъдеще ще реализира желанието си да играе за Васко да Гама.

"Един ден ще осъществя тази мечта, която е моя, на дядо ми и на семейството ми. Говоря от сърце, защото наистина искам да бъда във Васко. Скоро ще носим фланелката на Васко“, заяви бразилският национал.

Това не е единствената възможност за трансфер, която се е провалила през последните седмици. Бившият клуб на Ричарлисон Евертън е проучвал вариант за неговото завръщане преди затварянето на английския трансферен прозорец на 1 септември, но сделката не се е осъществила.

Интерес е имало и от Трабзонспор, който е отправил оферти на стойност 15 и 20 милиона паунда, без да се стигне до споразумение.

Ричарлисон продължава да тренира с Тотнъм и в четвъртък участва в загрявката на първия състав. Оставането му извън картотекираните футболисти за Висшата лига обаче означава, че нападателят няма да може да играе в първенството поне до януари.

#Васко да Гама #ФК Тотнъм #Ричарлисон

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