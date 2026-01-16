РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

Регионалната здравна инспекция в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който участва в днешния парламентарен блицконтрол.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани. А инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

Караджов посочи, че РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов.

Той отбеляза още, че на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.

От трибуната темата коментира и вицепремиерът и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев. Той посочи, че сметопочистването е в компетенциите на местните власти, за което съответно се събира и такса "смет".