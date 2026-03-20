С безжичен интернет, климатици, електронни табла – представиха първия нов електрически влак

Първият нов електрически влак беше представен на официална церемония на столичната Централна гара. С него се поставя началото на модернизацията на железопътния транспорт. До края на лятото трябва да пристигнат още 23 нови композиции.

Новите влакове са предвидени за крайградски разстояние до 2 часа. Имат безжичен интернет, контакти под всяка седалка, климатици, електронни табла, които показват маршрута и специална система за сигурност.

Гроздан Караджов, бивш министър на транспорта: "Когато човешка грешка доведе до някакви възможности да стане произшествие или катастрофа, електрониката на влака ще реагира и ще спре подвижния състав." Корман Исмаилов, служебен министър на транспорта: "Много е топло, много са комфортни седалките, вътре има предвидени места за хора с увреждания, за велосипедисти, машините са много модерни."

Проектът е за доставка на 25 мотриси на стойност близо 327 млн. евро. По-голямата част от парите ще дойдат от Плана за възстановяване и устойчивост, останалите - по транспортна програма. Новите мотриси разполагат с 333 седящи места, могат да развият до 160 км/ч, а още през лятото се очаква да се качат и първите пътници.

Олесия Лахи, директор "Продажби": "Това е само началото, защото ще сме в България поне 15 години, за да поддържаме влаковите композиции. Ще предадем цялото ноу-хау за начина, по който е произведен и поддържан този модерен влак."

На церемонията присъстваха и посланикът на Чешката република у нас Мирослав Томан и различни представители на производителя.

