БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шоуто на Джими Кимъл се връща в ефир

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази

Водещият разкритикува републиканците, че се възползват от убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл
Снимка: БТА
Слушай новината

Програмата на американския хуморист Джими Кимъл отново се завръща в ефир, след като беше временно преустановена миналата седмица.

Случилото се породи оживен дебат относно свободата на словото в САЩ и относно натиска, който упражнява администрацията на президента Доналд Тръмп над медиите, предадоха световните агенции.

Новината за завръщането на предаването беше оповестена от компанията "Дисни", която е собственик на телевизия Ей Би Си, по която се излъчва предаването.

"Прекарахме последните няколко дни в задълбочени разговори с Джими и след тези дискусии ние взехме решението да подновим програмата днес“, се казва в съобщение на "Дисни".

Ей Би Си обяви миналата сряда, че лишава за неопределено време от ефир Кимъл и неговата програма. Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп, припомнят агенциите.

Малко преди това решение да бъде взето, Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк. Това мнение на Кимъл пък породи гнева на Брендън Кар, ръководител на американския радио и телевизионен регулатор, който определи поведението на Кимъл като скандално и заплаши да отнеме лицензите на медиите, които излъчват програмата му.

Кимъл възмути десницата, когато заяви, че убиецът на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън, произхожда от републиканско семейство и когато напомни, че Робинсън е мотивирал престъплението си с омразата, която е насаждал Кърк.

В изявлението си сега компанията „Дисни“ казва, че решението за временно преустановяване на емисията на Кимъл е било взето, за да се избегне влошаване на напрегнатата ситуация в един емоционален момент за страната.

#свалено шоу #САЩ #Джими Кимъл

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
1
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
2
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
3
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
4
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
5
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
6
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: САЩ и Канада

Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
В рамките на ООН: Франция признава Палестинска държава, за Германия "не е моментът" В рамките на ООН: Франция признава Палестинска държава, за Германия "не е моментът"
Чете се за: 03:12 мин.
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк "Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
Доналд Тръмп заяви, че ще защити балтийските държави от Русия Доналд Тръмп заяви, че ще защити балтийските държави от Русия
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Топло и предимно слънчево време във вторник
Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ