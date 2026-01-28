След циклона "Хари" в Италия премиерът Мелони прелетя на оглед над Сицили

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Италианският премиер Джорджа Мелони прелетя с хеликоптер на оглед над засегнатите от циклона "Хари" райони в Сицилия. Визитата идва след драматичните кадри от свлачище, което повлича цели къщи.

Критици на Мелони веднага отбелязаха, че отпускането от правителството на първоначални 100 милиона евро за справяне с щетите са изключително недостатъчни. В областите Сицилия, Сардиния и Калабрия е в сила извънредно положение за 12 месеца.

Джорджа Мелони огледа щетите в едно от най-засегнатите от циклона "Хари" места – районът на сицилианския град Нишеми, в провинция Калтанисета. Нишеми е с население от 30 000 души. Намира се на 30-ина километра от морето.

След проливните дъждове там се активизира огромно свлачище, в резултат на което кооперации, къщи, улици, пътища, паркове и овощни градини се оказаха на ръба на зейнала огромна пропаст. 1500 души бяха евакуирани.

Лисия Донатела Месина, префект на провинция Калтанисета: "Първият приоритет е да се намерят подходящи места за настаняване на разселените жители. Всички ресурси на отдела за гражданска защита – общински, регионален и национален – са на място. Ситуацията, е много сериозна, защото свлачището се простира на 4 километра. Не може обаче да се изключи, че то все още се движи."

След обследване с дронове и анализ от страна на геолози, стана ясно, че свлачището напредва и хората няма да могат да се върнат по домовете си. На засегнатите е отпусната помощ до 900 евро месечно. Геолози припомнят, че това не са нови феномени в Нишеми. В града е имало данни за свлачища още през 1790 г.

Опозиционната Демократическа партия призова управляващото дясно правителство на Мелони да отдели 1 милиард евро за тежко пострадалите Сицилия, Сардиния и Калабрия от средствата, предназначени за изграждането на моста над Месинския пролив. Той оценяван на 13,5 милиарда евро.

