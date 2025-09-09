След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"

Ново, по-тежко, обвинение за 18-годишнината Никола Бургазлиев, който с атракционно АТВ прегази петима души в Слънчев бряг. 35-годишната жена загина, а 4-годишният ѝ син вече почти месец е на лечение в болницата.

Как ще отговаря пред закона оттук-нататък шофьорът и какво наказание може да получи?

Според разследващите кръвната проба, в която са открити следите от марихуана, показва, че наркотикът е употребен в рамките на деня и половината преди тестването, което е едно от предпоставките за по-тежкото обвинение.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас: Престъплението, извършено при условията на евентуален съд, разбирайте умишлено, като действието е извършено след употреба на наркотични вещества и забележете – квалификацията включва „особено тежък случай“. Предвиденото от законодателя наказание е „лишаване от свобода“ от 13 до 20 години или алтернативно доживотен затвор.

Според близките на пострадалото семейство преквалификацията на обвинението е закъсняло.

Юлиян Здравков: Мислим, че ужасно закъсня. Ако трябва да го сравним със случай от Русе. И да са закъснели и да не, няма да върнат този млад човек. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението. Това е атентат, това не е просто убийство. Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди.

Състоянието на 4-годишния Мартин е стабилно. Той продължава да се лекува в "Пирогов".

проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов": Предстои още доста работа. За съжаление понякога дори добро лечение на черепно-мозъчната травма не води до добър резултат или поне възстановеното е изключително трудно и приятно. Така че тук в този случай ще ни трябва време.

Междувременно станаха ясни и първите резултати от експертизата на АТВ-то, с което е причинена катастрофата. Според обвиняемия педалът на газта е залепнал, а спирачките са отказали.

Марина Маринов, следовател в НСлС: Спирачното усилие на абсолютно всички колела се задейства с необходимото усилие. Няма проблеми с педала за газта. Няма технически проблем, свързвате се с органите за управление на това превозно средство.

Успяхме да се свържем и със собственик на фирмата, отдала атракционната количка под наем.

Димитър Шомилов, собственик на фирмата на АТВ-то: Минала си е преглед. Те минават на две години, в началото на юни е последният преглед. - Със тази количка е станал инцидент преди две години и то идентично, това как го обяснявате? - Това е човешка грешка. Както и сега. Момчето се е паникьосало, натиснало е газта и така. Тя на всяка кола като натиснеш газта и върви.

Адвокатът на Никола Бургазлиев заявява, че към момента на коментарите може да новите факти по разследването и по-тежкото обвинение, тъй като като всичко още не сте се запознали с документите.

То ще му бъде предявено утре в 13.00 ч.