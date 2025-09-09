БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият...
Чете се за: 01:17 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

От 13 до 20 години затвор или до живот грозят Никола Бургазлиев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ново, по-тежко, обвинение за 18-годишнината Никола Бургазлиев, който с атракционно АТВ прегази петима души в Слънчев бряг. 35-годишната жена загина, а 4-годишният ѝ син вече почти месец е на лечение в болницата.

Как ще отговаря пред закона оттук-нататък шофьорът и какво наказание може да получи?

Според разследващите кръвната проба, в която са открити следите от марихуана, показва, че наркотикът е употребен в рамките на деня и половината преди тестването, което е едно от предпоставките за по-тежкото обвинение.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас: Престъплението, извършено при условията на евентуален съд, разбирайте умишлено, като действието е извършено след употреба на наркотични вещества и забележете – квалификацията включва „особено тежък случай“. Предвиденото от законодателя наказание е „лишаване от свобода“ от 13 до 20 години или алтернативно доживотен затвор.

Според близките на пострадалото семейство преквалификацията на обвинението е закъсняло.

Юлиян Здравков: Мислим, че ужасно закъсня. Ако трябва да го сравним със случай от Русе. И да са закъснели и да не, няма да върнат този млад човек. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението. Това е атентат, това не е просто убийство. Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди.

Състоянието на 4-годишния Мартин е стабилно. Той продължава да се лекува в "Пирогов".

проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов": Предстои още доста работа. За съжаление понякога дори добро лечение на черепно-мозъчната травма не води до добър резултат или поне възстановеното е изключително трудно и приятно. Така че тук в този случай ще ни трябва време.

Междувременно станаха ясни и първите резултати от експертизата на АТВ-то, с което е причинена катастрофата. Според обвиняемия педалът на газта е залепнал, а спирачките са отказали.

Марина Маринов, следовател в НСлС: Спирачното усилие на абсолютно всички колела се задейства с необходимото усилие. Няма проблеми с педала за газта. Няма технически проблем, свързвате се с органите за управление на това превозно средство.

Успяхме да се свържем и със собственик на фирмата, отдала атракционната количка под наем.

Димитър Шомилов, собственик на фирмата на АТВ-то: Минала си е преглед. Те минават на две години, в началото на юни е последният преглед.

- Със тази количка е станал инцидент преди две години и то идентично, това как го обяснявате?

- Това е човешка грешка. Както и сега. Момчето се е паникьосало, натиснало е газта и така. Тя на всяка кола като натиснеш газта и върви.

Адвокатът на Никола Бургазлиев заявява, че към момента на коментарите може да новите факти по разследването и по-тежкото обвинение, тъй като като всичко още не сте се запознали с документите.

То ще му бъде предявено утре в 13.00 ч.

#инцидент с АТВ #обвинение

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
4
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
5
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
6
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Сигурност и правосъдие

Коментар на МВР за новото видео на побоя на шефа на русенската полиция
Коментар на МВР за новото видео на побоя на шефа на русенската полиция
Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите
Чете се за: 02:15 мин.
Агресия заради скоба: Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг Агресия заради скоба: Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе - политически реакции и коментари Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе - политически реакции и коментари
Чете се за: 02:20 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
6586
Чете се за: 01:32 мин.
Окръжният съд в Русе обещава обективност и безпристрастност по казуса със старши комисар Кожухаров Окръжният съд в Русе обещава обективност и безпристрастност по казуса със старши комисар Кожухаров
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
По света
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ 15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ