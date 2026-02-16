БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Snoop Dogg - привърженик №1 на американските спортисти на Зимните олимпийски игри

Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Рапърът е посланик на Игрите в Лос Анджелис след две години.

Снуп Дог
От началото на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина една много популярна фигура е в центъра на вниманието. Със своя колорит, рапърът Snoop Dogg е един от най-големите поддръжници на американските спортисти.

Да не забравяме, че на летните Олимпийски игри в Париж през 24-та той получаваше доста солиден хонорар за присъствие - около половин милион долара на ден.

Извън това, Snoop Dogg е посланик на Игрите в Лос Анджелис след две години.

„Намирам времето, което прекарвам тук за интересно, защото научавам за много различни спортове. Всъщност, разбирам колко трудни са, защото отстрани изглежда лесно, докато всъщност не влезеш в обувките на атлета. Бобслей и фигурно пързаляне. Обичам динамиката на това, как фигурното пързаляне и музиката и хореографията са едно цяло. Красиво е. Може би и сноуборд. Или какво дълго бих опитал. Много ми харесва този спорт, в който те летят във въздуха“, каза рапърът.

Говориш за ски-скока?

„Да, но аз не мога да карам ски, така че приземяването ми ще бъде трагедия. Става дума за хората, за общността, начинът по който се променя светът по време на тези събития. Знаете, като стане дума за Париж, там любовта е във въздуха, Айфеловата кула и всички страхотни неща, които са в Париж. Но това е Италия, малко по-различно е. По-уникално е за зимните спортове и имам усещането, че е страхотно преживяване като цяло. Олимпийските игри представят света на голямо ниво. Тук спортът и любовта са в центъра на всичко. Вълнувам се за целият отбор. Те ме направиха треньор Snoop, затова аз трябва да подкрепям всеки един, който е там.

Отнасям се с тях еднакво и усещам, че всички са тук с причина. Те са най-добрите в тяхната игра и сега е моментът им да блестят. В Лос Анджелис сме по-различни, затова когато дойдат Олимпийските игри в града, ще добавим вкуса на Западното крайбрежие и ще се погрижим всички да се чувстват като дома си. Ще свържем всичко с нас и културата ни, както Италия внесе културата си в Зимните олимпийски игри. Бъдете силни, бъдете фокусирани и помнете, че в Съединените Щати имате семейства, които ви обичат“, завърши Snoop Dogg.

