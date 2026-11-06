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Студено за сезона, но слънчево през почивните дни

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Студено за сезона, но слънчево през почивните дни
Снимка: Снимката е илюстративна
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Затопляне предстои през новата седмица. Преди това и през почивните дни ще остане по-студено от обичайното за това време от годината, вече в по-голямата част от страната с отрицателни минимални температури. И тази сутрин в източната половина имаше температури под нулата – минус 3° в Шумен и Елхово, минус 2° в Карнобат, минус 1° в Добрич и Казанлък.

Денят в много райони започна с мъгли, но видимостта ще продължи да се подобрява и в следобедните часове в цялата страна ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Северна България – умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София и по Черноморието – около 11°.

И утре ще бъде слънчево, но денят около водните басейни, в низините и котловините отново ще започне с намалена от мъгли видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°. Вятърът ще се ориентира от североизток и в източните райони ще се усили. В област Добрич се очакват опасно силни пориви със скорост до около 90 километра в час. С вятъра ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски от днес – между 7° и 12°, в София – около 10°, на морския бряг – 8°–9°. Слънчево, но много ветровито ще бъде утре и по Черноморието, с умерен, по северното крайбрежие – временно силен северен вятър.

Добри условия за туризъм в планините в съботния ден. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от градус над нулата на Мальовица и Алеко до 4° на Боровец. Слънчево ще бъде и в неделя в по-голямата част от страната. Сутринта на места в низините и котловините ще е мъгливо.

Температурите ще останат без съществена промяна. В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Още през нощта срещу вторник облачността ще намалее и през деня над повечето райони ще бъде предимно слънчево, преди обяд – отново мъгливо.

Температурите – и минималните, и максималните – ще се повишават.

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