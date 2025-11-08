Теодор Иванов: Щом няма гол в нашата врата, значи тактическата промяна се е получила

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов, който беше една от изненадите в състава на „червените“, остана доволен от победата с 1:0 срещу големия съперник Левски в дербито на Първа лига.

„Емоцията е невероятна. Направихме толкова хора щастливи. Щом в нашата врата няма гол, значи се е получила тактическата промяна на треньора. Играем повече млади българи. Няма по-хубаво нещо от това да играят родни футболисти. Всеки един отбор трябва да го прави“, каза Теодор Иванов.

Победата е четвърта поредна за ЦСКА в първенството. Тимът се изкачи на шеста позиция във временното класиране.