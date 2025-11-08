БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Теодор Иванов: Щом няма гол в нашата врата, значи тактическата промяна се е получила

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Емоцията е невероятна, радва се бранителят на „червените“.

Теодор Иванов
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов, който беше една от изненадите в състава на „червените“, остана доволен от победата с 1:0 срещу големия съперник Левски в дербито на Първа лига.

„Емоцията е невероятна. Направихме толкова хора щастливи. Щом в нашата врата няма гол, значи се е получила тактическата промяна на треньора. Играем повече млади българи. Няма по-хубаво нещо от това да играят родни футболисти. Всеки един отбор трябва да го прави“, каза Теодор Иванов.

Победата е четвърта поредна за ЦСКА в първенството. Тимът се изкачи на шеста позиция във временното класиране.

Свързани статии:

Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка
Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка
Спортният директор на ЦСКА похвали треньора Христо Янев за...
Чете се за: 01:27 мин.
Христо Янев: Чаках тази победа 10 години
Христо Янев: Чаках тази победа 10 години
Старши треньорът на ЦСКА коментира промените в схемата, с които е...
Чете се за: 01:55 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Теодор Иванов #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Български футбол

Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Боримиров: Съживяваме мъртъвци Боримиров: Съживяваме мъртъвци
Чете се за: 00:52 мин.
Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото
Чете се за: 00:55 мин.
Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка
Чете се за: 01:27 мин.
Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ