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Трима задържани за разпространиение на фентанил в "Столипиново"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Акцията срещу незаконното строителство продължава в пловдивския квартал „Столипиново“. Част от постройките и оградите са изградени върху улици и пространства, които трябва да осигуряват достъп на полиция, пожарна и спешна помощ до адресите.

Началото на акцията беше поставено с премахването на масивна незаконна ограда. Паралелно с това полицията засилва проверките срещу разпространението на наркотици в квартала.

Старши комисар Васил Костадинов, директор на пловдивската полиция: "Мястото е знаково. Квартал „Столипиново“ е знаков по отношение на разпространението на наркотични вещества. Тази улица „Джебел“ също е нарицателна. Свидетели сме на това, че това е било улица с нормални размери, вероятно около 5-6 метра ширина. Тя се е застроила до такава степен с незаконно строителство, че има участъци, в които трудно двама човека се разминават. Така че тази инициатива, която се реализира вече съвместно с район „Източен“ и лично с ангажираността на кмета на район „Източен“, мисля, че е една добра отправна точка за утвърждаване на законността и справедливостта."

Назад в годините „Столипиново“ беше меката на хероина, подчерта директорът на пловдивската полиция.

"Тук се разпространяваше основно хероин. С излизането на пазара на наркотици на фентанила преди около 3-4 години, предвид неговата ниска себестойност и по-бърз ефект на наркотично опиянение, той измести хероина и вече сме свидетели на ситуация, в която масовото разпространение на фентанил е налице основно в този квартал."

Фентанил в града основно се разпространява в квартала, категоричен е Костадинов.

"Затова и всякакви различни иновативни подходи, включително и чрез въздействие по отношение на, както казах, утвърждаване на законността, на спазването на изискванията, включително и по отношение на строителството, биха донесли добър ефект в борбата срещу това престъпление."

Има задържани трима души, разпространяващи фентанил.

"Едно от лицата, което задържаха, обитава постройка, която, съгласно издадените заповеди, в понеделник предстои да бъде съборена."

Вижте прякото включване на Димитър Димитров

#трима задържани #фентанил #незаконно строителство #столипиново #Пловдив

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