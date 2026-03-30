Троян тържествено посрещна Лора Христова

Троян официално посрещна бронзовата медалиста в биатлона от Олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова. Събитието се проведе в новопостроената спортна зала в града.



Посрещането бе организирано от Община Троян. За церемонията бяха поканени граждани, представители на спортната общност и гости.

Освен Лора Христова, в Троян триумфално бяха посрещнати и други национални състезатели от зимните спортове, сред които Милена Тодорова, Владимир Илиев, Мария Здравкова, Константин Василев и други.

