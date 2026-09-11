Украйна надигра Република Северна Македония и записа втора победа на ЕвроВолей 2026

Украйна победи Република Северна Македония с 3:0 (25:22, 25:22, 25:10) в мач от Група "В" на европейското първенство по волейбол за мъже в "Арена 8888" в София. Това е втори успех за украинците, които вчера вечерта надиграха и отбора на Израел.

Първият гейм започна с аванс за Украйна от 3:0, като македонците изравниха при 4:4. От този момент украинците непрекъснато водеха в резултата, като най-малката им преднина бе две точки, а най-голямата - седем. В крайна сметка те затвориха частта при 25:22.

Втората част се разви по подобен сценарий, като тимът на Украйна водеше с 6:1 и 14:8, а съперникът им съкрати изоставането си на моменти на три точки. При 23:18 тимът на Йошко Миленкоски направи четири поредни точки, но не стигна до обрат - 25:22.

В третата част Украйна направи шест поредни точки за 9:3. Последва това голяма серия до 15:4, а пикът на преднината бе при 20:6.

Най-резултатен в мача бе Олех Плотницки от Украйна с 16 точки, Йевхений Кислюк завърши с 14, а Васил Тупчии - с 12. Филип Савовски от македонците реализира 8.

Украйна има 6 точки от две победи, а утре излиза в двубой срещу България от 19:00 часа.