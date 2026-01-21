В Деня на родилната помощ: 4000 акушерки не достигат у нас, а средната им възраст е 50 години

1 милион акушерки не достигат в световен мащаб според доклад на Световната конфедерация на акушерките. У нас липсват 4 хиляди. Средната им възраст е 50 години. По статистика акушерките в България са повече от средното за Европа, но много АГ отделения трудно намират кадри.

В „Майчин дом“ от началото на годината са проплакали 196 бебета. Йоана-Карла Колева е акушерка от август миналата година.

Йоана-Карла Колева, акушерка: „Избрах тази професия заради мой личен сблъсък с професията. Малката ми сестра се роди недоносена. Силно се впечатлих от акушерките, които се грижеха за сестра ми.“

Младата акушерка всеки ден посреща живота в родилна зала:

„Родилките са жените, с които искам да прекарвам своето време. Всяка носи своя лична история – различна. Все повече млади момичета искат да се запишат да учат за акушерки – да изучават този занаят.“

Много от завършилите акушерки обаче не остават дълго в професията заради ниските заплати и липсата на възможности за кариерно развитие.

Даниела Лютакова, НПКС на акушерките в БАПЗГ: „Да се отреди заслуженото място на акушерките в извънболничната помощ. Разбира се, следродилната, която е изключително важна. А у нас тя не е подредена и не е така организирана, че да е достъпна за жените и за самите акушерки да я предлагат. Ние нямаме финансиране за това.“

От миналата година акушерката е в списъка със защитени професии и студентите по държавна поръчка са освободени от такси. Освен това акушерките могат да придобият специалност, обясняват от Министерството на здравеопазването.

А Деня на родилната помощ е повод акушерките да забравят за кратко проблемите и да получат заслужено признание. Дора Мрянова празнува Бабинден в АГ клиниката на пловдивската болница „Свети Георги“ за 50-и път.

Дора Мрянова, старша акушерка в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив: „Да – много съм стара, но обичам професията си. Получавам удовлетвореност от това, което работя.“

Акушерката е била до Радостина по време на ражданията на близнаците и по-малкото ѝ дете.

Радостина Гайдарова: „Имах доста патологична бременност и претърпях операция, от която ми спасиха живота. Безкрайно благодарна съм за усилията.“

А в София Бабинден за 46-и път празнува акушерката Валя Василева.

Валя Василева, акушерка в СБАЛАГ „Майчин дом“: „След приключване на раждането погледът, усмивката на майката, която ти казва благодаря – това те стопля. Това ти дава надеждата, че има смисъл от твоят труд.“

Валя има още сили да посреща живота в родилната зала на „Майчин дом“.

Автори: А. Шаламанов, Н. Ангелова, Д. Димитрова