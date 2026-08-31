Военноморска мисия на ЕС проверява руски танкер от “сенчестия флот”

Представители на военноморската мисия на ЕС в Средиземно море са се качили на борда на нефтения танкер MV SUN, за който има подозрение че принадлежи към “сенчестия флот” на Русия. Това съобщи дипломат номер едно на Европа Кая Калас в Х.
„Силите на военноморска операция на Европейския съюз в Средиземно море „Ирини“ се качиха на 30 август на борда на нефтения танкер MV SUN за проверка на флага. Танкерът е заподозрян, че плава под фалшив флаг в нарушение на международното морско право”, съобщи Калас.
Тя припомня, че незаконните продажби на петрол от кораби от “сенчестия флот” са жизненоважна артерия за финансиране на войната на Русия в Украйна. Това е шестият заподозрян кораб от “сенчестия флот”, който операциите на ЕС проверяват през през последните месеци.
Военноморска операция на Европейския съюз в Средиземно море „Ирини“ стартира през 2020 г., за да следи за прилагане на оръжейно ембарго на ООН срещу Либия. Оттогава правителствата на ЕС разшириха обхвата ѝ, като ѝ дадоха право да извършва проверки на борда на кораби.
СНИМКИ: ПРОФИЛ В Х НА КАЯ КАЛАС
Действията срещу “сенчестия флот” ще бъдат сред темите, когато министрите на отбраната на ЕС ще обсъждат утре на неформална среща в Ирландия.
Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026
The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh