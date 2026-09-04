Волейболът навлиза в различни части и паркове от София

Европейското първенство в София няма да остане само в залата, съобщават от БФВолейбол. В периода от 8 до 26 септември волейболът ще навлезе в различни части на столицата, за да даде възможност на повече хора да се докоснат до спорта. Всеки ден от 17:00 до 19:30 часа волейболни клубове ще организират занимания и активности за любители на спорта в шест от столичните паркове.

Всички жители и гости на София ще могат да се включат в различни волейболни занимания - да спортуват на открито и да се докоснат до играта в неформална и достъпна среда. За участниците са предвидени и награди, а спортните активности ще бъдат съпътствани от много настроение.

"Така още преди първия сервис на Европейското първенство волейболът ще стане част от ежедневието на София - от центъра на града до парковете и кварталите", съобщават от БФВ.

Волейболни активности:

Южен парк – в района на EuroVolley Camp

парк Люлин

парк Студентски

парк Гео Милев - зад паметника на Георги Аспарухов

Северен парк

парк 100 години София в район "Младост".