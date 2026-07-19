Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?

Все повече са продажбите на нови автомобили у нас. След като миналата година беше поставен рекорд със закупени близо 50 хиляди нови коли, за първите шест месеца търговците отчитат ръст с нови 6 процента.

Близо 5 хиляди нови превозни средства средно на месец са регистрирани от началото на 2026 година, сочи статистиката на автомобилните търговци у нас. Най-сериозни са били покупките през месец април.

Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "Тази година също, както миналата година имаме сериозен ръст на продажба на автомобили, като тази година ръстът е около 5,5% на продажбите. Април месец 2026 година е един голям бум в продажбите, какъвто не сме имали. Подменяме нашия изключително остарял парк, което при всички положения в следващите години ще даде отражение и в безопасността."

Впечатление правят числата от началото на годината при електрическите автомобили. Там данните на производители и търговци показват, че на 86% е ръстът на продадени електрически автомобили в страната. Освен евтиното придвижване, другият основен фактор за този ръст е и инфраструктурата за зареждане.

Последните 2 години България се е изкачила на първо място от държавите на Балканския полуостров по брой зарядни станции за електрически автомобили. Това улеснило избора на Здравко за нов автомобил.

Здравко Мавродиев – собственик на електрически автомобил: "Работата ми е свързана с ежедневно пътуване в страната и минавам може би по 10 хиляди километра на месец, два и за мен това е много важно да пътувам икономично, комфортно, бързо, евтино. Имам собствена фотоволтаична централа в къщата, където живея и сега наистина ми е напълно безплатен превозът с този автомобил." Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "В следващите години независимо от проблемите при електрическите автомобили тази тенденция ще се подобри и продажбата на електрически автомобили и електрифицирани автомобили ще се увеличи…и това не е само в България, това е в Европа като цяло, ние вървим с европейския пазар."

Ръст има и при продажбите на употребявани коли у нас, като все по-голям става и вносът на коли от Канада и САЩ.

Валери Киров – вносител на автомобили от САЩ и Канада: "Американските и канадските коли са действително по-надеждни, защото техните изисквания за безопасност са по-високи от европейските, ламарината им е по-удебелена и като цяло тенденцията в Америка и Канада е хората да притежават коли с повече екстри и по-висок клас на оборудване."

Остава голям интересът при покупката и на хибридните автомобили. Те освен че харчат доста по-малко от колите само с вътрешно горене, са подходящи както за евтино придвижване в градски условия, така и за дълъг, благодарение на своята рекооперация.