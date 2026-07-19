БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в...
Чете се за: 00:57 мин.
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Все повече са продажбите на нови автомобили у нас. След като миналата година беше поставен рекорд със закупени близо 50 хиляди нови коли, за първите шест месеца търговците отчитат ръст с нови 6 процента.

Близо 5 хиляди нови превозни средства средно на месец са регистрирани от началото на 2026 година, сочи статистиката на автомобилните търговци у нас. Най-сериозни са били покупките през месец април.

Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "Тази година също, както миналата година имаме сериозен ръст на продажба на автомобили, като тази година ръстът е около 5,5% на продажбите. Април месец 2026 година е един голям бум в продажбите, какъвто не сме имали. Подменяме нашия изключително остарял парк, което при всички положения в следващите години ще даде отражение и в безопасността."

Впечатление правят числата от началото на годината при електрическите автомобили. Там данните на производители и търговци показват, че на 86% е ръстът на продадени електрически автомобили в страната. Освен евтиното придвижване, другият основен фактор за този ръст е и инфраструктурата за зареждане.

Последните 2 години България се е изкачила на първо място от държавите на Балканския полуостров по брой зарядни станции за електрически автомобили. Това улеснило избора на Здравко за нов автомобил.

Здравко Мавродиев – собственик на електрически автомобил: "Работата ми е свързана с ежедневно пътуване в страната и минавам може би по 10 хиляди километра на месец, два и за мен това е много важно да пътувам икономично, комфортно, бързо, евтино. Имам собствена фотоволтаична централа в къщата, където живея и сега наистина ми е напълно безплатен превозът с този автомобил."

Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "В следващите години независимо от проблемите при електрическите автомобили тази тенденция ще се подобри и продажбата на електрически автомобили и електрифицирани автомобили ще се увеличи…и това не е само в България, това е в Европа като цяло, ние вървим с европейския пазар."

Ръст има и при продажбите на употребявани коли у нас, като все по-голям става и вносът на коли от Канада и САЩ.

Валери Киров – вносител на автомобили от САЩ и Канада: "Американските и канадските коли са действително по-надеждни, защото техните изисквания за безопасност са по-високи от европейските, ламарината им е по-удебелена и като цяло тенденцията в Америка и Канада е хората да притежават коли с повече екстри и по-висок клас на оборудване."

Остава голям интересът при покупката и на хибридните автомобили. Те освен че харчат доста по-малко от колите само с вътрешно горене, са подходящи както за евтино придвижване в градски условия, така и за дълъг, благодарение на своята рекооперация.

#регистрирани нови автомобили #нови автомобили #нови коли #електроавтомобил #електрически автомобили #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
1
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
3
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
5
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
6
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Бизнес

Александър Пулев: ВМЗ отчита печалба от 16,9 млн. евро за първите шест месеца на 2026 г.
Александър Пулев: ВМЗ отчита печалба от 16,9 млн. евро за първите шест месеца на 2026 г.
ЕК предлага преразглеждане на търговията с емисии и ускорена електрификация ЕК предлага преразглеждане на търговията с емисии и ускорена електрификация
Чете се за: 00:42 мин.
Спад с 18% на продажбите на имоти в страната през второто тримесечие Спад с 18% на продажбите на имоти в страната през второто тримесечие
Чете се за: 05:17 мин.
Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби? Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби?
Чете се за: 03:12 мин.
Възможностите за взаимодействие в различни сфери обсъдиха Румен Радев и представители на провинция Баден-Вюртенберг Възможностите за взаимодействие в различни сфери обсъдиха Румен Радев и представители на провинция Баден-Вюртенберг
Чете се за: 02:20 мин.
Георги Татарски е новият директор на "Булгаргаз" Георги Татарски е новият директор на "Булгаргаз"
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал, България помага на Украйна там, където може Атанас Пеканов за декларацията от Киев: Няма скандал, България помага на Украйна там, където може
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна Трима мотористи са пострадали тежко при катастрофа във Варна
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от 22:00 часа...
Чете се за: 01:17 мин.
САЩ и Канада
Ограничават движението на камиони по АМ "Тракия" и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Русия атакува Киев с балистични ракети
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Американски военни загинаха в Йордания
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ