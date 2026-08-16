Жана Тодорова остава вярна на Марица и през новия сезон

Една от емблемите на Марица Пловдив Жана Тодорова ще продължи кариерата си в родния клуб и през сезон 2026/27. Опитното либеро остава част от шампионския състав на "жълто-сините“, с който през годините се превърна в най-титулуваната волейболистка в историята на клуба.

Тодорова е продукт на школата на Марица и е част от отбора, който през 2015 година печели първата шампионска титла в историята на пловдивчанки. През изминалия сезон тя добави десета титла на България към богатата си колекция. С екипа на Марица либерото има още осем Купи на България и една Суперкупа.

Името на Жана Тодорова е свързано и с някои от най-големите европейски успехи на клуба. Тя е част от състава, който през сезон 2017/18 за първи път достига до груповата фаза на Шампионската лига. Впоследствие записва общо седем участия в групите на най-престижния европейски клубен турнир с Марица.

Тодорова участва и при първата победа на пловдивчанки в груповата фаза на Шампионската лига, както и в историческия пробив, при който "жълто-сините“ за първи път успяват да преодолеят групите на надпреварата.

В кариерата си българската националка има и успешен период в чужбина. През сезон 2021/22 тя защитава цветовете на украинския Прометей Днипро, с който печели титлата, Купата и Суперкупата на Украйна, а освен това участва в груповата фаза на Шампионската лига.

След завръщането си в Марица през сезон 2023/24 Тодорова отново се превърна в основна фигура в състава и продължи да трупа трофеи.

Либерото има сериозна визитка и с националния отбор на България. Тя е участвала на европейски и световни първенства и Европейски игри, а сред най-големите ѝ успехи са триумфите в Златната европейска лига през 2018 и 2021 година, както и спечелената Купа на претендентите през 2018-а.

През настоящата година Тодорова отново е част от националния тим за Волейболната лига на нациите и предстоящото Европейско първенство, като получи и капитанската лента на България.

„През сезон 2026-2027 тя отново ще бъде сред основните фигури в състава на Марица за предстоящите битки в България и Европа, като ще продължи да носи екип с номер 1“, обявиха от пловдивския клуб.

Така една от най-разпознаваемите фигури в историята на Марица остава в Пловдив с амбицията да добави още отличия към впечатляващата си колекция.







