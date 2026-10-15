„Морска администрация“ започна операция по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ стартира операция по овладяване на моторния кораб „Челси-3“, след като плавателният съд започна да дрейфува. Корабът е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско. Влошената хидрометеорологична обстановка доведе до изместване на плавателния съд в южно направление от първоначалното му местоположение.

Моторният кораб „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от дронове в ранните часове на 13 октомври на 17 морски мили източно от град Бяла. Плавателният съд е пътувал без товар от турското черноморско пристанище Гиресун към пристанище Джурджулещ. При инцидента 15-членният екипаж беше успешно спасен, а корабът остана на котва в открито море.

В операцията са включени влекач „Алиот“ и катер „Спасител 2“ от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, които пътуват към района с цел овладяване на кораба, осигуряване на буксировка и отвеждането му към пристанище Бургас. „Морска администрация“ следи ситуацията в реално време с цел гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазване на околната среда.