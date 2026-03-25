„Пролет в музея“ – нова образователна програма за деца в София

Регионалният исторически музей в София стартира специална образователна програма за деца, наречена „Пролет в музея“. През пролетните дни музеят ще се превърне в място за откриватели.

В програмата учениците ще могат да участват в занимания, които ги запознават с историята на София по интересен и разбираем начин. Децата ще научат за живота на хората в миналото, какви предмети са използвали и как археолозите откриват древни находки.

Освен разкази и демонстрации, програмата включва и творчески задачи – рисуване, игри и работа с реплики на исторически предмети.

Целта на програмата е учениците да разберат, че музеят не е просто място за стари вещи, а истинска „машина на времето“, която пази истории за живота на хората преди нас.