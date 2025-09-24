14 - ото издание на "Нощ на литературата": 22 читателски и гнезда и 22 книги очакват столичани

"Нощта на литературта" се провежда в София тази вечер: на 22 локации в града писатели, журналисти и известни личности ще четат откъси от съвременна европейска проза и поезия. Освен в столицата, иницативата се провежда и в други градове в страната.

Днес е единствената нощ в годината, когато емблематични архитектурни пространства се превръщат в „читателски гнезда“. Във всяко от тях посетителите слушат откъс от различна книга.

Тотьо Христов, куратор и екскурзовод в Националния етнографски музей:„Книгата, която ще прочета, е на Елиас Канети – Спасеният език. Книгата собствено е невероятна, защото самият ѝ автор, който е нобелов лауреат, се ражда в Русе, там живее до шестата си година. Нещата, за които аз чета, са точно свързани с първите години от неговия живот именно в Русе.“

Амелия Личева, поетеса и литературен критик: „Столична община е избрала тази книга, което до голяма степен е обяснимо, тъй като тя е с фокус София. Много интелектуалци, писатели изобщо, разказват за своето детство в София и градят един образ на града ни – и в момента, и в миналото, и със идея за това какво можем да очакваме от развитието на града.“

А читателските гнезда се подреждат едно след друго и през няколко минути, така че всеки посетител може да направи свой маршрут, който отговаря на неговите интереси.

Гергина Дворецка, посетител: „Ние вече години наред ходим на тези маршрути, избираме си внимателно кътчетата, читателските гнезда – повече от седем не.“ Силвия, посетител:„Направих предварително маршрут с места, на които ми харесват творбите или имам, както в случая, познавам четеца и искам да чуя как ще се прояви.“

На част от пунктовете беше предвиден и жестомимичен превод. Силвана Павлова споделя, че преводът винаги крие предизвикателства.

Силвана Павлова, жестомимичен преводач: „Литературата е доста символична и ние трябва да адаптираме жестовете, за да хванем и смисъла. Затова преди това се подготвяме, четем какви са текстовете, за да можем да се консултираме с нашата глуха аудитория и те да ни дадат автентичния жест.“

„Нощта на литературата“ се провежда паралелно в още 10 населени места в България.